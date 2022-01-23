空軍司令部今（23）日表示，本屬新竹基地乙架幻象戰機，於台東執行例行訓練任務，降落志航基地後，實施熱煞車處理時，啟動胎壓洩壓保護裝置，並由修護人員依程序處理、人機均安，後續將依技令檢修，確維飛機妥善。

民進黨讓步 臨時會不處理地制法
春節期間惜食減量 廚餘處理沒煩惱
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