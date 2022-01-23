幻象戰機例行訓練降落有狀況？空軍：啟動胎壓洩壓保護裝置、人機均安 14:142022/01/23 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 幻象2000戰機（見圖）升空。（資料照，莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 空軍司令部今（23）日表示，本屬新竹基地乙架幻象戰機，於台東執行例行訓練任務，降落志航基地後，實施熱煞車處理時，啟動胎壓洩壓保護裝置，並由修護人員依程序處理、人機均安，後續將依技令檢修，確維飛機妥善。 民進黨讓步 臨時會不處理地制法 春節期間惜食減量 廚餘處理沒煩惱 #空軍 #幻象戰機 #實施 #煞車 #司令部 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台北社子島環評過關 自救會：有瑕疵將提訴願 04:102022/01/20 地方新聞 需量反應措施實施多年 台電：並非計畫性缺電 22:272022/01/21 財經 國道驚魂畫面曝 曳引車整組輪胎噴飛國道脫落 後車驚呼「嚇死人」 10:332022/01/21 社會 監管伸向直播帶貨 陸發改委等擬完善網路直播標準 13:102022/01/21 財經 東加火山噴發掀秘魯漏油危機 利馬祭環境緊急令 10:042022/01/23 國際 天使選秀ESG題材發酵成顯學 易象創新以廢棄物處理奪冠 07:522022/01/22 寶島 阿里雲釀國安風險？傳美國展開審查 04:102022/01/20 全球財經 夜減用電提前3月上路 遭疑隱瞞缺電 04:102022/01/21 財經焦點 提升資安防護 設置資安長刻不容緩 04:102022/01/21 產業特刊 新聞分析－英特爾缺產能 三年內要靠台積電 04:102022/01/22 財經要聞 照護心臟病患 振興推雙主治醫師 04:102022/01/23 焦點要聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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