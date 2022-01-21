專為多雲環境提供儲存即服務的全球IT先驅Pure Storage針對當今企業勒索病毒問題，再次點出備份及還原對於建立完整資料保護策略的重要性。

面對數位化時代來臨，勒索病毒攻擊已逐漸成為常態，全球企業都因而備受困擾並面臨支付昂貴贖金的風險。根據Cybersecurity Ventures預測，到了2031年，全球因勒索病毒危害所帶來的成本將高達2650億美元。企業機構雖然普遍已認知到這項風險，但對於企業內部當前的防範措施是否有效、以及未來應達成的資安程度，仍有一段認知上的差距。

Pure Storage資安部門技術長（CTO）Ratinder Paul Singh Ahuja表示，建立一套實質且具意義的資料保護策略，並採取前、中、後期的完整規劃，是今日企業成功的重要因素之一。雖然適當的防範措施是預防攻擊的必要元素，但妥善的還原規劃對企業來說也同樣重要。Pure的解決方案具備獨家優勢，我們有信心能協助客戶快速還原大規模資料，避免企業營運及財務受到衝擊。

Pure Storage憑藉著豐富的資料保護產品，例如Pure SafeMode（針對FlashArray與FlashBlade）及Portworx PX-Backup，有效協助企業防堵資安漏洞，完善資料保護，避免資料遭受損失、損毀，以及日益嚴重的網路資安威脅。