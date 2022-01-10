許多人愛掏耳朵，甚至習慣洗完澡或耳朵一癢就拿東西往耳朵挖，醫師表示，經常挖耳屎，可能造成耳朵感染、聽力受損，並透露一般人常見的2大錯誤掏耳方式，嚴重的話恐釀成外耳道癌。

敏盛醫院研究副院長江坤俊在《江P醫件事》YouTube影片中表示，耳屎是由外耳道分泌的油脂、角質層及腺體分泌物混合而成，可以保持外耳道濕潤、抑制細菌生長，是耳朵健康的守門員，因此不建議隨便自行掏耳。

根據新聞報導，日前有一名女性，因為經常挖耳屎，結果不慎刮傷外耳道，甚至疼痛、流血，就醫檢查才發現，反覆的感染竟讓她罹患外耳道癌，江坤俊並指出下列2種錯誤掏耳方式，恐增加感染風險。

1. 用棉花棒挖耳屎：

可能將耳屎往更深處推，反而塞住耳膜，甚至一不小心會將耳膜戳傷，恐影響聽力。

2. 用小指挖耳屎：

由於指甲可能藏有細菌，若不慎刮傷耳膜，將增加感染風險。

至於耳朵進水時該怎麼辦？江坤俊表示，只要將頭倒向進水的那一邊，並單腳跳躍，水就會自然流出，或是用吹風機稍微吹乾，如果真的因為耳屎影響聽力或出現耳朵脹痛，建議應尋求專業醫師的協助，不要自己用手或拿小物亂挖，以免受傷或造成更大的傷害。