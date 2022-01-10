現代人健康意識提升，平時都會主動補充保健食品，保養並維持身體健康，卻很容易疏忽關鍵小細節。外科醫生江坤俊透露，補充鈣除了要搭配維生素D一起攝取外，其實「鎂」也是至關重要的營養素，若是鎂的攝取量不足，前面補鈣的動作全都只是做白工！

江坤俊在YouTube頻道《健康2.0》中指出，現代有不少人保健觀念良好，知道想要補鈣光吃鈣片不夠，還需要搭配維生素D一起攝取，它可以幫助小腸吸收鈣，但有些人就算吃了維生素D，骨密度也沒有提升，對此江坤俊解答，這種情況很可能是因為缺乏「鎂」。

由於鈣吃進身體裡後，需要藉由維生素D從小腸吸收到血液中，最終抵達骨頭，否則鈣一直在血液中循環，不但對骨密度沒有任何幫助，還可能造成血管硬化，而讓鈣從血液進入骨頭的重要橋梁，就是「鎂離子」，它可以幫助鈣質沉積到骨骼中。

江坤俊進一步說明，骨頭並不是越硬越好，如果太硬、太脆，其實就跟軟骨頭一樣，撞到後很容易斷掉，所以骨頭除了要硬以外，也要有韌性，而鎂就能夠幫助骨骼變得有韌性。因此，鈣和鎂都是維持骨頭健康的重要元素，他表示鈣與鎂的黃金比例為3:1，並以衛福部建議每日鈣攝取量1000毫克來算，鎂的攝取量則會介於300到400毫克之間。

除此之外，鎂還有其他功能，像是穩定心情、放鬆神經等，有失眠問題的人可以試著在睡前補充鈣和鎂，或許會睡得更深沉。江坤俊還列舉，豆腐、毛豆、腰果、花生、菠菜或葵花籽等食物都含有鎂，只要不特別偏食，一般不太會缺鎂。