《台北女子圖鑑》台南幫桂綸鎂、林思宇、王柏傑、夏于喬與導演李芸嬋拍出難分難捨的好交情。（紅杉娛樂提供）

桂綸鎂、林思宇飾演姊妹。（紅杉娛樂提供）

桂綸鎂、王柏傑飾演青梅竹馬。（紅杉娛樂提供）

《台北女子圖鑑》歷經4個月的拍攝，已於日前正式殺青，將於2022年在Disney＋獨家上線。故事描述由桂綸鎂（小鎂）飾演的主人翁林怡姍、妹妹林怡淨(林思宇飾)、青梅竹馬李承恩(王柏傑飾)、死黨閨蜜許慧如(夏于喬 飾)，組成「台南幫」勇闖台北。劇情橫跨20年，在這個大都市裡面對愛情的酸甜苦辣、職場的爾虞我詐，以及「台南幫」的友情在歲月洗禮下如何產生微妙的變化。

《台北女子圖鑑》拍攝期如同台南幫的奮鬥史般波折，從與日方版權接洽開始籌備3年，今年5月開機沒多久就因疫情升至三級警戒而停拍，9月復拍後，劇組採取最高防疫措施，4個月共用掉了2600支快篩試劑，最終打造出2022年最受期待的華語劇。

《台北女子圖鑑》全劇故事橫跨20年，拍攝地點遍及台北仁愛、信義、西門、中山與東區等景點，演員換穿上百套戲服，演繹各地區、不同年齡層的女子心境：離鄉背井在大都市尋找翻身的機會、臣服現實改變價值觀、甚至懷疑愛情，真實還原「異鄉遊子」的心聲。小鎂也從騎機車的小資女晉身到開著進口車追求夢想的時尚都會女子，各時期都代表她不同的成就與蛻變，整個城市都是她的伸展台，小鎂表示自己的角色跨度長達20年，劇組的妝髮和服裝團隊佔了一半的功勞。其他主角也被這個城市的「潛規則」磨出不同面貌。

在正式開拍前，桂綸鎂、王柏傑、夏于喬、林思宇特地組團來趟台南小旅行，彷彿一場大學生的畢業旅行，4人在美食之都吃吃喝喝，很快就打成一片，迅速培養出專屬「台南幫」的默契。說到擁有革命情感的「台南幫」，小鎂在殺青後感性地說：「我覺得他們都給了我最真摯的情感，只要有任何一個人、有任何一點隔閡，我相信我都無法這麼放鬆，謝謝你們！」夏于喬聽了眼眶泛淚望著桂綸鎂說：「我知道我一開始很不像許慧如，真正讓我變成許慧如這個角色的是小鎂，因為我的角色和她有許多相似之處！」劇中最年輕的林思宇也表示，如此富有層次的角色變換是她出道以來最大的挑戰，希望幾位「哥哥姊姊」能夠多多指點。

在訪談時主創團隊異口同聲誇讚桂綸鎂個性好、是凝聚大家的力量，殺青慶功宴上，小鎂感性地說：「謝謝劇組讓我非常安心地做表演，這是做演員的幸福！」同時小鎂也感謝導演李芸嬋在拍攝時給演員自由發揮的空間，「謝謝小嬋導演，謝謝妳感性與理性的陪我走到現在，不管是看著我的各種表演或是跟我感同身受。」

導演李芸嬋在殺青後的社群PO文出現一堆日期和數字，每個都代表《台北女子圖鑑》走過的痕跡：「3／1大組建組、5／1開機、5／14喊停、9／14復工、四個月整，16週來用掉了2600支快篩。287天，大家辛苦了！」最後在殺青酒會後依依不捨與工作人員合照，「曲終人散，有緣相逢。」

監製賴宇同表示，《台北女子圖鑑》呈現真實情境之餘也兼具戲劇張力，為拍攝出台北女子成長的縮影，導演與劇組們卯足全力，邀請超過20位一線男女星打造許多心疼不捨及催淚的對手戲，只是目前戲劇仍在緊鑼密鼓的後製階段，對於更多的劇情需暫時保密，但保證會有大量令人感同身受的情感戲與職場求生戲，女主角林怡姍每談一場戀愛就對愛情多了一層體悟。桂綸鎂透露「拍這部戲就像同學會一樣，每集都有神秘人物的登場，希望播出時能帶給大家滿滿的驚喜！」