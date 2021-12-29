台南市跨年晚會今年將有煙火秀，民眾將在璀璨夜空下邁入2022。（喃虹映務提供／曹婷婷台南傳真）

「2022台南好YOUNG跨年演唱會」31日將於永華市政中心西側廣場舉行，請來迷幻歌王林宥嘉、全方位天王炎亞綸、金曲歌后艾怡良、「情歌小天王」周興哲等人氣歌手輪番上場，台南市政府預計將吸引10萬人次，跨年倒數後重頭戲是長達1分鐘跨年煙火秀，民眾在璀璨夜空下迎接2022。

台南10年未於跨年晚會施放煙火，今年在開基玉皇宮贊助經費下，將在跨年倒數後，施放1分鐘的煙火秀，讓歌迷一飽眼福，預料將掀起跨年倒數後的另一波活動高潮。

台南跨年演唱會表演時間近6小時，演出藝人多達15組(林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特？te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D、張羽靚)。跨年前壓軸表演是「迷幻歌王」林宥嘉，不但獨家在台南演出，還將帶來半小時完整演唱會等級的表演；跨年後則由全方位天王炎亞綸帶來多首動人歌曲。

因應跨年演唱會人潮、車潮，當天（12月31日下午1點起至隔天1月1日凌晨2時，安平區市府周邊建平路、南島路及東西南榕大道周邊將配合活動進行交通管制。

台南市政府提醒，因國際病毒變異株Omicron威脅，中央流行疫情指揮中心規定參加民眾於場內須全程戴口罩，除補充水分外，一律禁止飲食。此外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾均不得參加活動，請在家收看電視及網路直播。