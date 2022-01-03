台南市府會聯手舉辦一連10天的「平安祈福燈會」，2日圓滿閉幕，締造高達30萬人次的參觀人潮。昨天閉燈前夕，桃園市長鄭文燦突然快閃現身，不僅替大會抽出2個現場加碼獎項，還祝福大家能在燈會許下心願，「今年好好打拚，你的願望就會接近、會實現」。

昨天鄭文燦低調抵達台南參加國際青商總會在奇美博物館舉辦的第70屆總會長以及理監事宣誓就職典禮後，在議長郭信良的邀請下，於晚間8點左右抵達市議會。

鄭文燦表示，真的開眼界，市議會把大門打開，布置得這麼美好的燈會，將新竹、屏東、台中等3大台灣燈會，選好的燈，在台南市議會重現，連椰子樹也變耶誕樹，很有巧思，讓議會更親近，也讓議會幫台南點綴夜景與夜間觀光，真的是一個創舉。

鄭文燦還說，先前看到蔡英文總統來點燈後，郭議長告訴他燈會要辦活動，邀請他來，他覺得議會能夠舉辦新春燈會更是一個創舉，也希望大家在心裡都要許一個願，今年好好打拚，你的願望就會接近、會實現。

郭信良也指出，「平安祈福燈會」從12月24日的平安夜開始，陪伴市民鄉親到元旦連續假期結束，10天的燈會及晚會活動，無論是59座大型的精緻花燈，或花藝裝置藝術，以及街頭藝人表演，都得到民眾好評，甚至認為這段時間的台南，就是市議會的燈會最好玩、最好逛。

郭信良更細數10天來的點點滴滴，包括啟燈當天蔡英文總統蒞臨現場，讓民眾十分驚喜；同時議會也得到蔡總統的肯定，更是莫大的光榮；12月25日台南天氣驟變，不僅低溫還下雨，但民眾卻沒有離開，仍留在議會直到晚會節目結束，實在令人感動。

郭信良強調，雖然燈會結束，但「福至平安、春來喜樂」感恩系列活動還有壓軸演出，1月9日在台南文化中心演藝廳有海軍樂隊隊友管樂團帶來的音樂會，可在議會免費索票；另外，議會外觀亮化後，每晚7至9點也都有雷射燈光水舞秀及全台最高、達40米的立體噴泉，歡迎隨時前來欣賞。