中央流行疫情指揮中心7日宣布新冠肺炎第3劑間隔時間縮短，台南市8日在新營衛生所與東區文化中心加開BNT疫苗施打臨時場，立刻湧現施打第3劑排隊人潮，民眾爆滿還臨時增加劑量，台南市衛生局表示，9日持續開打。

台灣新冠肺炎疫苗施打，原本第2劑與第3劑需間隔5個月，中央7日突然宣布可縮短為3個月，當天晚上就有診所出現施打民眾，台南市衛生局8日在新營與東區臨時各加開1場BNT疫苗，除了施打第3劑，也可同時施打第1、2劑疫苗，18歲以上不分年齡層，可隨到隨打。

台南市立文化中心8日上午開打BNT疫苗，多數民眾衝著施打第3劑疫苗而來，現場湧現排隊人龍，多數民眾向衛生人員詢問確認可施打的間隔時間，東區衛生所原本準備420劑疫苗，臨時增加劑量，整個上午施打492人，其中第3劑施打民眾就有323人。

第3劑開打首日遇上假日，台南市除了衛生局安排的疫苗場爆滿，各地方診所8日也出現施打第3劑疫苗的排隊人潮。

台南市衛生局表示，受到北部新冠肺炎疫情擴大影響，加上春節即將到來，北部返鄉潮增加，8日施打第3劑民眾明顯增加，目前庫存疫苗量充足，9日持續在麻豆衛生所、東區市立文化中心開打疫苗。