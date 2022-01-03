由林心如、楊謹華等主演的Netflix自製懸疑台劇《華燈初上》，第一季推出大開紅盤，掀起全台討論潮，如今趁勢再推第二季，動員演藝圈各領域而來的強大卡司，加上不斷翻轉的劇情安排，《華燈初上》第二季不負眾望再交出亮眼成績單，登上Netflix台灣、香港熱門排行第一，全台都在瘋猜兇手是誰，連台大知名政治系教授王業立也在看，但教授隨即揪出劇中兩大錯誤，大嘆：「我果然不適合追劇」。

延續第一季的走向，《華燈初上》第二季上線，繼續勾起眾人猜兇手的熱潮，此劇以80年代台北條通文化為背景，酒店小姐們在工作與私領域中，蟄伏擺盪著的愛恨情仇，終究釀成殺機，成了一樁媽媽桑陳屍山林的離奇命案。

第一季走到曝光死者身分，兇手是誰還待揭曉，全台瘋追《華燈初上》，連台大教授王業立都「入坑」，他昨(1/2)在臉書po文，表示看到兒子、媳婦在追劇，自己經過就看了一會兒，覺得滿有趣，雖然教授沒說出劇名，但表示是80年代台劇，間接證實自己看的是最夯的《華燈初上》。

王業立教授臉書po文。(翻攝自Yeh-lih Wang臉書)

但教授看著看著，還沒抓到兇手，先揪出了兩大時代錯誤，王教授表示，《華燈》時空背景是1988年，但第一集就出現「土石流」這個名詞，「其實『土石流』這個名詞起源於1990年歐菲莉颱風災後，由日本專家引進臺灣；但『土石流』一詞在臺灣廣為人知，卻是在1996年重創新中橫的賀伯颱風事件」。

第二個錯誤，是第十六集時，他聽到了「打拋豬」這個名詞，「這道著名的泰國料理，在台灣廣為人知，應該也是21世紀以後的事情了」，笑稱原來《華燈初上》原來是穿越劇，自己按耐不住身為學者的考究之心，自嘲：「我果然不適合追劇」。

不少網友拜讀了王業立教授的臉書文章，頓時覺得又驚訝又有趣，笑呼教授追個劇也這麼嚴肅，「教授不要這麼專業好嘛！」、「完全沒發現，老師好厲害！」、「你知道的太多了」，有人表示，這可能是編劇的用心，怕觀眾看不懂，所以用現在的說法來寫台詞，王業立教授則回應：「其實許多古裝劇都有這個問題，明明演的是漢朝的時候，演員脫口而出的成語，卻是宋朝時才創造出來的。而許多春秋戰國時代所用的食材，那時候根本還沒有傳進中國」。