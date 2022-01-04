鄭仲茵在《天之驕女》又多了一個角色艷紅。（三立提供）

鄭仲茵在《天之驕女》「複製」出簡沛恩。（三立提供）

三立台劇《天之驕女》再出招！挑戰大玩「黑科技」，日前王宇婕飾演力大無窮的依依，在劇中快速追車、捏爆水晶球，真實身分揭曉後是機器人，引發網友熱議。而原以為簡沛恩是飾演已逝的江秀玉，沒想到是個複製人，製作出她的幕後推手竟是許久不見的鄭仲茵。

鄭仲茵這次挑戰一人分飾兩角，原本是個暖心婆婆形象的方寶珍，最近穿上旗袍、臉上點痣，以全新復古造型再度登場，全新角色是位熱愛寶珍美貌而整成她的同臉人艷紅。此造型剛好搭上夯劇《華燈初上》，有媽媽桑的感覺。

鄭仲茵最近以新造型再現身《天之驕女》，她對自己的新造型笑說很像大姊頭，很符合目前夯劇《華燈初上》媽媽桑的感覺，笑說：「真的很剛好，在這個時間點上釋出這角色和造型。」特別是拿著長煙嘴的造型。她表示其實這角色在劇中的人物中也算蠻突兀的，因為大家都是時裝造型，就她一人很復古，認為這也是一個特色。

新外型演出剛開始會覺得壓力很大，因為畢竟與之前飾演的寶珍是同張臉，所以要讓大家看到不一樣的一面，鄭仲茵表示「其實我一開始一直在糾結要怎麼演，不過後面發展也要看編劇寫出的故事。」因此鄭仲茵就說服自己把角色當兩部戲來演，除了艷紅個性比較冷，還多了一點高傲。

她也捨棄戴假髮或頭套，改以接髮後的造型演出，長髮垂在肩膀上還滿自然的，但她笑著抱怨說：「每天洗頭有多痛苦，洗頭、吹頭髮，至少花一個半小時，還好髮型師整理出的造型都很自然。」但許多粉絲還是認為她是頂著一頭假髮，連她自己都覺得復古很有媽媽桑的感覺，所以這次很開心可以嘗試不一樣的演出，不再是被設定在貴婦或是強勢的女企業家。

此外，鄭仲茵臉上還多了一顆痣，她得意笑說：「你們知道我現在有點愛上這顆痣嗎？我現在連平常出門，都忍不住想要點顆痣，而且這個痣真的是畫龍點睛，這顆痣一出來，馬上就覺得好撫媚喔！」有天她跟朋友吃飯，朋友們當面說「妳今天怎麼沒帶出來？」她還在想是什麼，後來才發現大家說的是那顆痣，於是她立刻拿出眉筆點上。鄭仲茵覺得平時自己個性是大剌剌的，少了點女人味，故意跟編劇建議既然現在多了嫵媚，也可以演媽媽桑的戲。