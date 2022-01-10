《幻想三國誌–天元靈心記》正式開播

動畫主角「應幾」聲優-小野賢章 配音專訪

由宇峻奧汀研發，橫掃遊戲之星六大獎項的的經典單機遊戲《幻想三國誌》跨足動畫，以《幻想三國誌》原作改編的同名動畫《幻想三國誌—天元靈心記》，第一集將於今日(1/10)開播，官方今日釋出OP 90秒動畫，也釋出擔任主角「應幾」的聲優-小野賢章先生的訪談，闡述他對作品的印象、介紹配音的角色應幾，還有這部作品值得一看的經典場面。此外，《幻想三國誌》歷代全系列也已於1/9上架STEAM平台，請玩家們繼續在STEAM上延續這段屬於我們經典的回憶！

《幻想三國誌—天元靈心記》動畫OP 90秒預告影片

《幻想三國誌—天元靈心記》背景設定在中國群雄割據的戰國時代，為了阻止魍魎王釋出魍魎侵襲戰國名將以及進一步毀滅世界的野心，以集結成隊的魎狩六隊隊長應幾與夥伴們身邊發生的事件為中心，2022年全新奇幻三國物語就此登場。

此次擔任主角「應幾」的聲優-小野賢章先生也曾為多位動畫角色擔當配音，包含哈利波特－神秘的魔法石中的哈利·波特、影子籃球員中的黑子哲也、遊戲王ARC-V中的榊遊矢等知名角色，這次很開心能夠採訪到小野賢章先生來分享對《幻想三國誌—天元靈心記》配音過程的感想。

以下為小野賢章先生的訪談紀錄

記者：從《幻想三國誌—天元靈心記》相關的文件資料及實際演出時感受到對作品的印象是如何的呢？

小野賢章：我本身對三國歷史不是非常熟悉，但三國時代這樣磅礡的歷史和存在著魍魎邪魅的世界背景結合感覺很稀奇。而以我扮演的應幾為中心集結成魎狩小隊和魍魎們會如何交手？光是想像就讓人非常期待。

並且不光是應幾，許多角色都有各自沉重的過去及背負的重擔，那些背景一一解開時，會讓人跟著感受到憤慨及無奈。也因此知道了應幾為什麼會把夥伴們放在心上，並且個性如此熱血積極。

此外，在戰鬥中，應幾的毛筆是武器這點也很新穎呢。剛開始是用毛筆將書寫出的文字實體化來戰鬥，以為他是輔助職業。結果毛筆突然變成劍讓我嚇了一跳，覺得非常有趣。

還有愛心茶桶這個茶桶角啊，真是一團謎呢。雖然它在隊伍裡算是有自己的工作分配，但我對它的真實身分和隱藏的秘密也非常有興趣。

此次擔任主角「應幾」的聲優-小野賢章先生也曾為多位動畫角色擔當配音。

記者：請說說飾演應幾的感想以及與他有共鳴或和自己很不同的地方。

小野賢章：他是個率直的熱血男子，非常為夥伴著想。為了救夥伴，即使自己會遭遇危險也毫不畏懼，我覺得這點非常帥氣。

記者：小野先生也像他一樣收到夥伴、朋友的求助訊息會馬上趕去幫忙嗎？

小野賢章：我當然也非常想不顧一切地幫助朋友，但實際上很少碰到這種緊急狀況呢。心情上和應幾應該是相同的(笑)。

還有把小靈當妹妹非常愛護的部分也很棒呢。小靈背負著過去的創傷，所以不太能對人打開心房，但應幾毫不氣餒一直對小靈釋放善意，全心全意保護小靈的態度讓我非常感動。我自己如果被拒絕過一次，就會想著「不要再來往了」馬上放棄交流(笑)。很羨慕應幾的堅毅及強韌的精神。

記者：飾演應幾時會特別注意什麼部分嗎？或是有沒有被特別強調要注意的指示呢？

擔任主角「應幾」的聲優-小野賢章先生的訪談，闡述他對作品的印象、介紹配音的角色應幾，還有這部作品值得一看的經典場面。

小野賢章：有些橋段是其他角色被應幾鼓舞、被他的言語動作影響做出回應，漸漸改變自己。所以我會注意要好好表達出應幾的熱血和絕不放棄的心情。還有就是我看設定資料以為應幾是比較成熟的感覺，但這麼配的時候收到了「再青年感一點」的指示。

記者：總是很認真的應幾有沒有搞笑或是讓人想會心一笑的橋段跟演出呢？

小野賢章：幾乎是沒有耶。只有一開始看到茶桶有一點嚇到的地方(笑)。這類搞笑的演出幾乎都是茶桶擔任。

記者：用毛筆戰鬥的演技部分有什麼感想呢？

此次擔任主角「應幾」的聲優-小野賢章先生也曾為多位動畫角色擔當配音，包含哈利波特－神秘的魔法石中的哈利·波特、影子籃球員中的黑子哲也、遊戲王ARC-V中的榊遊矢等知名角色，這次很開心能夠採訪到小野賢章先生來分享對《幻想三國誌—天元靈心記》配音過程的感想。

小野賢章：揮舞毛筆的部分我煩惱很久呢。毛筆很輕所以揮起來不需要太大力，如果配上「喝！」這種飽含力量的狀聲詞適合嗎？一邊想著這些一邊去找了錄音導演討論一番。

還有因為背景是中國，作品內必殺技全都是漢字，那個唸法和音調也滿難的。不過必殺技的名稱會在畫面中大大的呈現出來，很有正統戰鬥動畫的感覺，看起來非常爽快。可以很清楚的知道「啊、我現在正在發必殺技啊」(笑)。

記者：請說說看到作品畫面和主視覺時的感想。

小野賢章：配音時動畫畫面還沒完成，但前幾天有機會看到一二集的內容，還記得看到時覺得畫面很漂亮的印象。在魍魎登場場景和戰鬥場景使用的特效，配音時還沒有放上去，看到時一邊感嘆「原來最後會變成這樣！」一邊暗自感動著。

有些地方也讓人感覺很懷念。很像我小時候看到的動畫氛圍，但又使用了最新特效技術，在我心中融合成不可思議的感覺。和我同世代的觀眾們應該也很懷念，較年輕的朋友們可能會有新鮮感，我想各個年齡層的觀眾都能從這部作品中感受到樂趣。

記者：請說說配音時整體氣氛，以及讓你印象深刻的事情。

小野賢章：整體是四人一批的形式進錄音室配音，但小靈和魎狩六隊隊長應幾及其他成員幾乎都是一起配音的。現場配音會碰到很多不熟的音調及地名，我們會彼此互相確認唸法，甚至還聊起了與作品無關的汽車話題或是天象儀之類的話題(笑)。我們也會討論作品相關的內容，討論最熱烈的果然還是關於茶桶的話題。還會討論配音時每一集應幾到底喊了多少次小靈呢？之類的。大家不妨也在看這部作品時一起數數看各個角色喊了多少次小靈呢？(笑) 整體工作氣氛很好，互動也非常有趣地一邊完成了所有配音工作。

記者：如果選一個應幾以外最喜歡的角色的話會選誰呢？

小野賢章先生的訪談，闡述他對作品的印象、介紹配音的角色應幾，還有這部作品值得一看的經典場面。

小野賢章：果然還是忍不住想選茶桶呢。說話方式是關西腔也很有存在感，福島潤先生的演出非常有個人色彩。本來還以為是個大茶桶，沒想到那麼小，也讓人在意「裡面是不是裝了些什麼呢？」以往這種類型的角色常常會告訴主角一些情報、也會做些引導，通常是個輔助角色，結果茶桶在戰鬥中一直都在逃跑，「他到底是為了什麼目的而存在的呢？」這樣的謎團讓人越來越在意。是這部作品裡吉祥物般的存在嗎？

記者：最後請介紹一下這部作品《幻想三國誌—天元靈心記》的精彩之處及關鍵重點。

小野賢章：以三國這段著名歷史為基礎，加入了魍魎及奇幻靈力要素，最終會變成一部壯烈戰鬥奇幻作品。在作品中，各角色的過去與彼此交流的部分，加上操縱妖怪謎一般存在的神祕要素，構成讓人心跳加速、刺激期待的娛樂作品，請務必準時觀看。

我飾演的應幾有著讓人感覺很棒的率直個性，會義無反顧地相信夥伴、帶著大家前進，是個非常有魅力的角色，如果能引起大家共鳴、受到大家應援的話就太好了。

記者：請對期待播出的觀眾們說幾句話。請對期待播出的觀眾們說幾句話。

小野賢章：首先這部作品本來預計十月播出的，應該有許多觀眾因故延期而感到可惜。我也覺得很遺憾。但終於要在2022年1月播出了！真的、讓大家久等了！

這部作品本來預計十月播出的，應該有許多觀眾因故延期而感到可惜。我也覺得很遺憾。但終於要在2022年1月播出了！

《幻想三國誌—天元靈心記》是部擁有壯烈戰鬥並加上奇幻要素的作品，我還記得配音時一邊感覺懷念一邊感覺很驚奇的心情。聲優們大家感情融洽、隨著配音集數增加，我們也像作品中的魎狩六隊一樣，彼此的默契及羈絆逐漸加深了。

由眾聲優及工作人員一起用心製作、包含著熱血與意念而成的作品，如果能讓大家感受到心意就好了。應幾背負著自己的使命一路戰鬥的過程中，會發生些什麼事、最後會有什麼樣的結局等著他們，希望大家能懷抱期待一起收看到最後。

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