台中市長盧秀燕6日出席南區國光地下道填平完工祈福典禮指出，中央流行疫情指揮中心有提到拍照可以脫口罩，可是目前疫情嚴峻，從今天開始，我希望大家不要脫口罩，不是只有這項而已，會有幾項請民眾防範注意，相關規定會公告，下午3點記者會將宣布。

盧秀燕指出，昨天跟今天分別有2場的緊急防疫會議，昨天是跟中央聯合召開，今天是市府跨局處大型的防疫會議，將會有一些防疫的新作為及規定，希望市民朋友的配合，所以今天下午三點鐘一併說明。