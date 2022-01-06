公布防疫新作為 盧秀燕下午3點將開記者會說明 11:592022/01/06 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 盧秀燕表示，相關的防疫新作為將在下午3點開記者會說明。（張妍溱翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台中市長盧秀燕6日出席南區國光地下道填平完工祈福典禮指出，中央流行疫情指揮中心有提到拍照可以脫口罩，可是目前疫情嚴峻，從今天開始，我希望大家不要脫口罩，不是只有這項而已，會有幾項請民眾防範注意，相關規定會公告，下午3點記者會將宣布。 盧秀燕指出，昨天跟今天分別有2場的緊急防疫會議，昨天是跟中央聯合召開，今天是市府跨局處大型的防疫會議，將會有一些防疫的新作為及規定，希望市民朋友的配合，所以今天下午三點鐘一併說明。 基隆捷運綜規1至2周結案 王國材：將舉辦說明會 桃機爆本土確診 盧秀燕籲縮短防疫旅館工作人員第三劑接種時間 #脫口罩 #盧秀燕 #記者會 #說明 #防疫會議 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國會暴動屆滿週年 川普取消記者會不搶拜登風頭 13:332022/01/05 國際 影》罷昶說明會19：00登場 林昶佐對決提案人鄭大平 18:412022/01/05 政治 林明溱指林靜儀當立委阻南投發展 顏寬恒：若林當選會阻饒盧秀燕施政 16:292022/01/05 政治 醫師籲 縮短第3劑接種時間 04:102022/01/05 焦點要聞 中捷藍線新增正英站 無辜被捲入補選 04:102022/01/04 政治要聞 婦打BNT不適裝葉克膜搶命 控恩主公退掛險害命怒提告 15:382022/01/05 生活 當初根本沒坪頂及正英站 顏莉敏斥挑撥民眾情誼要林佳龍「踹共」 11:212022/01/06 政治 元富證券X證交所 為智慧產業引資 04:102022/01/05 證券．權證 中二補選 林佳龍為何要打台中捷運 葉元之揭抹黑算計 09:062022/01/04 政治 揮別國光 王安祈樂當京劇自由人 04:102022/01/05 焦點要聞 中二補選倒數 顏寬恒穿老虎裝同樂藏玄機？內幕曝光 08:332022/01/04 政治 生活熱門新聞 男友代刷存摺見「一夜春宵費」妹子急求賣家現身幫澄清網笑翻 - 生活 爺姓「姬」替孫女取單名 媳婦秒反對：倒過來唸試試 - 生活 門診多人有呼吸道症狀 醫喊不妙：Omicron症狀很像感冒 - 生活 確診桃機清潔員連5天報到！金嗓歌友會跨年一張照片曝光 網傻：完了 - 生活 扯！學生爸在家長群組釣人妻 國小師看傻怒移除 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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