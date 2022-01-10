台中立委補選、林昶佐罷免案兩項選舉結果都對藍營不利，國民黨主席朱立倫記者會神隱，沉寂一天後，今（10）早終於現身，並表示任何失敗都一肩扛起。民進黨台北市議員王世堅表示，自己從未看過在野黨的主席也展現權力的傲慢，並指出朱立倫的公子哥性格導致了失利局面，「性格決定一切」；同時，王世堅還形容朱立倫是「邊緣倫」。

王世堅今天在政論節目《新聞大白話》中表示，如果是有權力，已經在執政的政黨，可能展現權力的傲慢，「可是我從來沒看過在野黨，尤其主席，也展現權力的傲慢」。他質疑朱立倫，從樓上搭個電梯到樓下參加記者會有那麼麻煩嗎？

王世堅認為，朱立倫展現出自私的一面，好的他要，不好的要切割。就像這次提名顏寬恒的過程，他沒辦法切割地方派系，要提名理想人選又不敢，什麼都不做，這是最糟糕的，這情況還會繼續，性格決定一切。

王世堅直言，朱立倫就是公子哥的性格，且過去仕途順遂，當時國民黨那麼強的時候，就任他玩四年、八年、十二年，現在見真章，一定會這樣。而且國民黨也不是什麼都不能做，過去那麼倚賴地方派系，總要出來幫忙，提名之後，如果有不對的，就幫忙向社會懺悔，那還有得選。

王世堅還以「邊緣倫」三個字形容朱立倫，指他輪到邊緣去了，不管再簡單、容易的事情，也是贏棋下到輸棋，這大概就是朱立倫性格所致，他說所謂的一肩扛起，那你扛起的甚麼？任何人在他的位置，一定當場辭職謝罪。