中央流行疫情指揮中心今(12)晚間表示，檢出1例陽性個案（待編號，Ct值16），為北部本國籍30多歲女性護理師。1月11日出現發燒、喉嚨痛及肌肉痠痛症狀，以為疫苗接種後反應，今日因工作定期採檢後檢出陽性。相關疫調、接觸者匡列及防治工作刻正進行中。

北市聯醫中興醫院昨天才傳出院內感染，共3人確診，其中有2人為該院護理師，另一人是護理師男友，在信義區餐酒館擔任廚師一職。今天晚上又傳再新增一名護理人員。

但是否為同一家醫院，指揮中心表示，詳細情形將於明(13)日記者會統一說明。據了解，新增個案和中興沒有關係，是另一家北市聯合醫院另一家醫院的女性護理師確診。

中興醫院群聚案目前共匡列32名密切接觸者，包含20名職場同事、3名同房室友、9名友人，非密切接觸者則匡列10名職場同事、41名宿舍室友、與15名在社區中接觸的人。

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