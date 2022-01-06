「國光女神」蘇心甯（Lala）憑藉天使臉蛋和姣好身材，在IG上狂吸54.5萬粉絲，也時常上外景節目辣爆一票觀眾。去(2021)年她曾與好姊妹成語蕎、楊晨熙（果凍姐姐）、黃喬歆（瑤瑤）、斯亞、林采緹、夏宇禾等人舉辦聖誕節派對，打扮成《華燈初上》劇中的媽媽桑或酒店小姐角色，爭奇鬥艷好不炫目華麗；日前蘇心甯則分享一張後台幫人弄頭髮的照片，只見她上身著大紅深V露出美妙事業線，當場辣翻所有網友。

蘇心甯日前在IG分享一張的照片，看起來是在後台幫女星弄頭髮，她寫道：「下一位(笑)。後台忙不過來的時候、就好想幫忙，前台後台一家人，請容許我小露身手」，只見她下身穿著似黑色皮裙，低頭將長髮側放在左肩，上身全紅深V露出深邃美麗的事業線，令人一秒想起日漫《航海王》裡「七武海」唯一女性「女帝」波雅漢考克，又名「蛇姬」(cosplay界較常如此稱呼)。

網友看了噴鼻血直呼：「你就是這麼溫暖啊，愛拉拉」、「謝謝La媽媽幫忙」、「超級厲害」、「感謝拉拉，最愛妳了啊」、「太棒棒」、「我的頭髮也可以幫我整理嗎」、「小露這手太吸睛了」、「有這麼美麗的美髮師，我可以常來光顧嗎」、「這攝影角度太邪惡了」，不只稱讚身材，對她的暖心熱心也是多所稱讚。

夯台劇《華燈初上》開播後話題不斷，蘇心甯也抵擋不了魅力，去(2021)年她曾與好姊妹成語蕎、楊晨熙（果凍姐姐）、黃喬歆（瑤瑤）、斯亞、林采緹、夏宇禾等人舉辦聖誕節派對，各個打扮成劇中的媽媽桑或酒店小姐角色，成語蕎負責林心如飾演的蘿絲媽媽桑，辣穿深V戰袍霸氣又性感。

成語蕎和扮演「蘇媽媽」的蘇心甯合照，神還原林心如和楊謹華在《華燈初上》的媽媽桑造型，絕美模樣不輸劇中角色。另外，楊晨熙在IG限時動態曝光一張全體女生的大合照，笑說：「各位媽媽上班嘍！」只見每個女藝人都打扮得妖嬌美麗，辣秀纖細美腿或豐滿上圍，後方還很應景的亮出「華燈初上」當背版，複製劇中的場景，讓這場聖誕派對更有意思。