「美女前主播」蕭彤雯離開新聞台後，不僅當起廣播節目主持人和作家，經營電商也表現亮眼；昔日「側身報氣象能擋住台灣」的她，偶爾「爸爸不在家」帶兒子到泳池玩水，曬比基尼辣照依然讓網友暴動。蕭彤雯前(4)日抱怨自己家快變物流中心，廠商連她沒答應要試用的商品都會送來，當天竟然收到名貴品牌「香奈兒」，本以為是老公甜蜜送新年禮，仔細一看才發現自己表錯了情，結局揭曉讓上千網友笑翻。

蕭彤雯前(4)日在臉書寫到：「我家基本上跟個倉庫沒兩樣，每天都有源源不絕的商品送來。有些我根本沒答應廠商要試用，廠商就自己寄來了...一出電梯就看見門口紙箱包裹堆積如小山，是我的日常。今天也不例外。忙到一段落，坐在門口地上一件件拆箱。瞥了一個紙箱上的寄件公司名稱、很不熟悉，我心裡想不知又是哪個廠商沒先跟我打聲招呼，就寄東西來。」

蕭彤雯大吃一驚：「打開後嚇了我一大跳！竟是一個香奈兒的大盒子！外面還包裹了一個透明塑膠套。」隨即開始冷靜分析現實狀況，「我很確定我沒有要開香奈兒的團(笑)～所以這到底誰寄來的？突然，有那麼1秒鐘，我腦中閃過一個念頭：『天啊…老公又給我驚喜了！原來我有新年禮物！好感動…』但下1秒理智就戰勝了幻想。我趕快翻看紙箱上的收件人姓名是不是我老公？結果…是我鄰居。」文末搭配3個哭臉。

蕭彤雯大呼：「管理室大人啊～並非只要是箱子都一定是我家的啊！（雖然十件可能有五件真的都我家）ps. 我不知道鄰居買什麼…因為我一看到香奈兒的盒子就知道不對勁，連是什麼商品都沒多看一眼～後來趕緊打電話聯絡管理室，物歸原主！」

網友看了笑回：「虛驚（驚喜）一場」、「別人的老公總是那麼懂事」、「如果老公真的哪天轉性.....美寶阿木可能嚇到哭了」、「此文轉發老公」、「這下老公的頭不洗完不行了，隔壁的都有了！（蕭回：「鄰居自己買的呀！」）」蕭彤雯還幽默留言：「在此聲明：本人向來以賢妻著稱，此PO文單純描述今天下午發生在我身上的事件，沒有任何暗示意味。請知悉～」一番對老公的「明示」又惹來數百讚。

原本是知名主播的蕭彤雯，多年前離開電視新聞圈之後，除了生下美寶與瓜瓜兩個可愛孩子，還轉型主持多個電視節目、出版個人著作《記者不是你想的那樣：蕭彤雯的新聞現場》，甚至跨媒體在2019年的1月，接下飛碟聯播網「生活同樂會」的主持棒，在廣播界成績斐然。