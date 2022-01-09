童星出身的郝劭文，過去因拍《新烏龍院》、《狗蛋大兵》等國片竄紅，長大後重返演藝圈，近年也在大陸發展，跟上直播帶貨的風潮，他的穩健台風、中肯態度，受到陸網一片喜愛，意外創下亮眼成績。

郝劭文開設抖音帳號吸引410萬粉絲追蹤，最近不少大陸網友看完他的直播後，紛紛留下好評，表示郝劭文都是一人直播，沒有助理商家一起叫喚，而他介紹商品時聲音不大卻很清晰，整體氛圍讓人覺得很舒服，走出和許多明星直播不一樣的風格。

郝劭文直播賣東西被讚聲音溫柔，受到許多陸網友好評。（圖／翻攝自微博）

據悉，郝劭文本月初直播賣柑橘，賣場一度湧入9萬人，並創下5秒瞬間賣出3500多單的銷售成績，許多大陸網友更是讚郝劭文的聲音很溫柔，「他的直播很簡單，就他一個人，賣的也是實用便宜的小東西，講話溫溫柔柔，沒有別的明星直播那麽多虛偽的套路 」、「別人看郝劭文直播買東西，我看他直播用來催眠，郝劭文的聲音真的太溫柔了」、「郝劭文的直播間雖然是在賣貨，但是聽他說話好治愈啊」、「瞬間就被圈粉了，銷售也要有自己的風格才能突出啊」。

事實上，不少港台藝人近年參加直播帶貨，但不一定每個人都成功，像是陳小春被廠商看中名氣遭邀請直播賣東西，可連賣3場銷售額僅5,000元人民幣（約2萬元新台幣），廠商還氣得告上法院要求退錢，最後法院更判定廠商勝訴，而67歲資深港星李國麟也搭上這波熱潮，未料8小時內業績慘澹，被譏諷為「最慘帶貨明星」，但他把問題推到廠商身上，直言是「廠商售後服務不理想」。