蘋果積極布局Apple Car電動車領域，傳出今年將選定零組件供應鏈廠商，韓媒曝光，蘋果官方上個月親訪南韓，並拜會多家零組件廠商，有知情人士透露，蘋果對其中一家相當有興趣，甚至提議入股，換取該公司將產能提高2倍。

Korea IT News、BusinessKorea報導，數個月前曾傳出蘋果與LG、SK等廠接洽電動車電池供應事宜，如今又傳出，蘋果官方人員上月親訪南韓，拜會多家零組件廠商，且對曾有大規模生產經驗的廠商有濃厚興趣。

不僅如此，知情人士透露，蘋果很中意一間電子零組件廠，甚至提議入股，換取提升產能至目前的2倍，但不確定該廠是否接受蘋果的條件。報導指出，蘋果與廠商結束面對面的會議後，將持續透過線上會議討論，目前仍處在非常早期的階段，因此沒有任何關於合作內容的具體消息或規範。

此外，有不具名的廠商透露，「關於Apple Car的生意都是在檯面下進行，要是有公司洩露消息，將會遭到除名，因此大家都非常謹慎，甚至有廠商因為蘋果的條件太過嚴苛，導致一些廠商無意搶單。」

至於Apple car的研發進度，先前有外媒披露，最快在2024年亮相，能否順利生產的關鍵在於全自動駕駛技術，Apple car外型則傳出與新創電動車Canoo旗下的Lifestyle Vehicle有所類似，車內並沒有踏板與方向盤，乘客的座位則沿著車壁面對面坐，與豪華轎車類似，蘋果打算在中間加入類似大型iPad的互動系統，讓乘客進行互動。