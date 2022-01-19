根據市場調查公司Canalys最新發布的分析報告，在iPhone 13出貨拉抬下，去年第四季蘋果終於奪回了全球智慧手機市場王位。

該報告指出，不畏供應鏈瓶頸和全球疫情捲土重挫，蘋果iPhone手機2021年第四季全球市占率達到22%，雖然較2020年同期下滑1個百分點，但仍擠下三星電子晉升為全球手機一哥。上一次蘋果榮登榜首已經是在2020年第四季。

排名跌至第二的南韓三星電子市占率從17%擴大至20%，緊追蘋果之後。中國手機製造商小米市占率持平，為12%，排名第三，同為中國品牌的OPPO（市占9%）與Vivo（市占8%）分別排名第四與第五名。

Canalys在報告中指出，蘋果能奪回龍頭寶座，主要歸功於iPhone 13系列手機的需求強勁。蘋果在中國大陸創下前所未見的銷售佳績，而激進的定價策略讓該旗艦機守住了其高身價的產品定位。

雖然蘋果供應鏈也受到這場大流行病影響，導致減產，以及在某些市場的交貨期拉長，但現在似乎正持續在恢復當中。

報告指出，除了蘋果之外，其他手機製造商似乎仍將受到全球半導體短缺影響。雖然智慧手機製造商正努力克服零組件短缺帶來的挑戰，但供應鏈問題可能要到2022年下半年才會改善。

據悉，智慧手機製造商為了去適應可以取得的零件，正在修改其設備規格。Canalys在報告中指出，優先生產最暢銷的智慧手機，以及將產品發布的間隔時間拉長等舉措，將有助於大公司度過半導體短缺帶來的挑戰。