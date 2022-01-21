2021年全球智慧機風雲榜出爐，三星以市占率18.9%坐穩龍頭，儘管蘋果以17.2%位居第二，但其2021年卻是iPhone產品推出以來銷售最好的一年，年成長率高達25.5%，小米則是以逾3成的成長率，拿下最佳進步獎。

研調機構Counterpoint Research針對2021年全球智慧型各品牌表現釋出最新數據，韓國三星穩坐龍頭位置，市占率為18.9%，蘋果則以17.2%，持續位居亞軍位置。

至於第三名到第五名皆為大陸品牌手機，分別為小米、OPPO、vivo，依序市占率分別為13.5%、11.4%和9.6%。

在各品牌的消長表現上，小米年增率高達35.1%，搶下最佳進步王，再者為OPPO則為32.8%，蘋果、vivo分別為25.5%、25.2%，且蘋果iPhone在2021 年銷量更是創下自推出以來的新高。

值得注意的是，冠軍的三星年增僅0.9% ，假設後續蘋果維持強勁成長的能的話，三星的龍頭位置恐備受挑戰。