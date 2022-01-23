沒錢就去賣腎買奢侈品，這句話看似玩笑，沒想到卻是一名少年的真實經歷。10年前，智慧手機尚未普及，iPhone 4S一問世後，大陸安徽一名17歲王姓少年為了想要擁有這項夢幻逸品，竟然跑去賣腎，並如願以償購入iPhone 4S和iPad 2，只不過10年過去了，現在的他不僅長期臥床，還需要終生服藥，日後恐怕還得換腎。

根據陸媒報導，當時年僅17歲的王男，因為家庭經濟不允許，便興起賣腎的念頭，最後透過網路黑市找到一間地下醫院，並以2.2萬人民幣（約新台幣9.8萬）的價格賣出一顆腎臟，經過長達9個小時的手術，他總算如願以償購入夢寐以求的iPhone 4S與iPad 2。

王男賣腎買iPhone的消息一出，在當時社會引發轟動，受訪時還秀出腰間的傷口說「一個腎就夠了，要兩個幹嘛？多的還不如賣掉！」沒想到手術後不久，王男的傷口出現惡化，原來是當初手術環境惡劣，造成傷口感染，但病發後他遲遲不敢告訴父母，一昧隱忍，等到病情惡化才緊急送醫救治。

不幸的是，王男僅存的一顆左腎因為感染，功能嚴重受損，並評定為3級傷殘，需終身臥床治療，還要長期洗腎和服藥。如今雖有近190公分的高挑身材，但體重只剩60公斤左右。

最後王男家人氣得向黑市仲介和地下醫院提告，儘管獲得一筆147萬元人民幣（約新台幣642萬元）的賠償金，但這對需要終身治療的王男一家而言，只是九牛一毛。王男母親透露，兒子因健康問題中斷學業，就連生活也無法自理，如果病情控制不好，得了尿毒症，嚴重的話連僅存的一顆腎臟都要換掉。