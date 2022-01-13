從2020年下半年開始，受到新冠肺炎疫情肆虐、全球貨物量暴增的影響，航運供應鏈陷入緊繃，直到今年都未有緩解，甚至因為變異株Omicron的擴散，美西塞港狀況仍嚴重，有專家拿出數據佐證，貨物從大陸運往美國的時間仍在歷史高點，短期內看不到趨緩跡象，「港口壅塞與供應鏈瓶頸仍在惡化。」

American Shipper報導，美國航運新創公司、全球物流平台Flexport計算每周更新一次的貨物運送及時性指標，用來追蹤亞洲貨物從工廠出貨到北美港口完成卸貨所需要的時間，此數據在上周創下113天的歷史新高，比去年同期上增加41天（或57%），比疫情前2020年同期增加121%。

Flexport首席經濟學家Phil Levy表示，「這個數據主要是用來判斷現況，你可以看到即使時間推移，運送的時間比以前還要長很多，而且沒有出現任何退縮的跡象，如果這個問題已經被解決，那麼從數據上應該會看到不一樣的東西。」

此外，太平洋海事協會（PMA）周一也表示，疫情衝擊下，洛杉磯港與長灘港有800多人未能到班，使得等候靠港的貨櫃船暴增至102艘，逼近歷史新高的106艘。此外，PMA執行長Jim McKenna認為，即使農曆新年期間美西港口能趁勢清掉一些貨物，但許多專家仍認為，塞港情勢難解，貨物潮會持續到今年上半年甚至一整年之久。

丹麥航運諮詢機構Sea-Intelligence執行長Alan Murphy也在本周提出警告，「目前似乎沒有出現任何即將改善的跡象，所有可用數據都顯示，港口壅塞與供應鏈瓶頸的問題仍在惡化。」