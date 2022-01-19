受疫情影響需求暴增，供應鏈瓶頸未解，中斷情形持續影響全球經濟。市場預估2022年運價仍維持高檔，除了海運公司營收依舊可期外，這也意味著企業、消費者需要為高昂的成本買單，進而引發通膨於高檔徘徊，甚至繼續飆高；有業者透露中小企業正飽受高運價荼毒，對高昂的成本卻步，經濟學家也警告高運價正在助長通膨不斷高漲。

外媒報導，去年亞洲往美國線的40呎櫃含附加費用和保費的線貨運價超過2萬美元，較幾年前僅不到2千美元高出不少，而最近雖有所回落，但仍於1.4萬美元高檔徘徊；此外，貨櫃運力緊張、塞港等情形，代表承運業者和托運業者合約價估會比一年前高出200%，預期未來運價仍會持續上漲。

報導指，如沃爾瑪（Walmart）或宜家（Ikea）等大型企業較能承受運價成本，然一些中小企業或是窮國的企業，可能無法將成本轉嫁出去，也無力承擔長期的現金流緊張。不僅是企業，喀麥隆國家托運人理事Achil Yamen呼籲應採取措施緩解情況，「否則通膨、食安問題將變得越來越嚴重」。

經濟學家警告高運價推升通膨高漲，拖累經濟復甦腳步，過往僅導致通膨短暫上升，如今卻是含美國在內每個地方皆深陷通膨的長期現象；堪薩斯城聯邦準備經濟學家斯萊（Nicholas Sly）研究發現，過去運價成本上漲15%，即會造成一年後核心通膨增加0.10個百分點，從目前看來，高運價並非短暫的現象，「衝擊會持續12到18個月」。

最近幾年，英國國際會運協會（BIFA）發現海運市場過度集中化的情況，25年前全球前20大海運公司僅握有全球近半的運力，如今馬士基、達飛等前10大貨櫃航運公司就佔約85%的運力，該協會5日向英國監管機構敦促調查海運「扭曲的市場」。