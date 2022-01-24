台灣少子化已經成為國安問題，財信傳媒董事長謝金河指出台灣在虎年必須面對低出生率問題時表示，這個問題大家都有責任，還特別指出，穿戴裝置大廠台灣國際航電（Garmin）為了鼓勵生育，公司員工生一個小孩，從1歲到6歲，每月多領1萬元，大家必須努力解決這個問題。

謝金河在臉書PO文表示，台灣人很喜歡牛的苦幹實幹、耐磨耐操的精神，在過去的一年，台灣在各項經濟數據都交出令人驚艷的成績，從出口、經濟成長率、人均所得，到新台幣、股價加權指數，出現出乎意料的好成績。進入大家期待虎虎生風的虎年，台灣必須面對各種經濟數據高基期的挑戰，未來會是波動變化很大的一年。

他指出，接下來台灣還要進行幾項大改革，有幾個關鍵字：物價、房價、薪資、人才、能源，這5件大事每一個都牽動台灣的未來，執政當局必須全力以赴。首先是通膨帶來的物價全面上漲的考驗，農曆年前，政府道德勸說店家配合平抑物價，但過年後恐怕壓不住，物價拉動上漲，一定會引來物價上漲、薪資不漲的批評聲浪，這是政府要面對的事。

謝金河表示，從全球生產者物價指數（PPI）及消費者物價指數（CPI）一年來的拉升，如今都在高檔，美國面對通膨，今年縮表、升息勢在必行，台灣很難自外於世界，物價會持續上漲，而下一步是企業薪水的調升。去年全體上市上櫃公司浄利超過4兆元，企業除了配息給股東及董監酬勞，也要提供一部分員工福利，今年有更大發揮空間，照顧好員工，企業成長才能永續，他認為，今年應該是台灣擺脫低薪最關鍵的一年。

接下來要注意房價，他表示，央行已多次祭出選擇性信用管制，台灣資金充沛，房市不怕打，財政部可以進行一次財產總歸戶，了解一下每個人持有房地產的情況，他認為，擁有2戶以上，第3戶以上貸款歸零，不要讓囤房者有加大槓桿炒作房價的空間。而最核心的要解決土地的炒作，土地買賣因為有平均地權課土地增值稅的避稅空間，這是高房價最直接的源頭，如何對土地稅制重新規劃，這才是重中之重的核心。

人才爭奪戰及低生生率的問題，謝金河指出，未來好的人才，全世界都會一起來搶，台灣要努力向全世界獵人才，另外必須鼓勵多生育。他大學畢業那年，台灣一年出生人數41.6萬人，如今剩下15.3萬人，這個問題大家都有責任。最近Garmin為了鼓勵生育，公司員工生產一個小孩，從1歲到6歲，每月多領1萬元，大家必須努力解決這個問題。

最後一個是能源議題，他表示，台灣發展綠電沒有猶豫的空間，一定要全力以赴，未來企業還要面對碳稅及淨零排放的問題，太陽能、離岸風力發電、儲能會是未來明日產業！