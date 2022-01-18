被南韓列涉操縱運價開罰 長榮回應了 18:222022/01/18 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （外電媒體報導南韓公平會（KFTC）針對長榮海運等20幾家在運費上涉嫌違法而遭開罰，長榮海運回應處分內容尚待釐清。圖／長榮海運提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 針對外電媒體報導南韓公平會（KFTC）對二十幾家航商之運費涉嫌違反法規而開罰一事，點名包括台灣的長榮海運（2603）等，長榮海運18日晚間表示，目前尚未收到KFTC的處分書，對於相關資訊及處分內容尚待釐清，俟收到相關資料後，將研議後續處理方式。 長榮18日股價未受到衝擊，收在平盤127元。 韓開罰航商操縱運價 長榮、萬海上榜 西屯扶輪社攜懋榮建設辦少年成長領袖營 原鄉學童快樂學習 #長榮 #長榮海運 #南韓 #KFTC #開罰 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 創新高！台南警一夜開92張罰單 違規原因曝這類型最多 14:102022/01/15 社會 調查操控運價 南韓宣布開罰23家航商22億 貨櫃三雄全入列 14:492022/01/18 財經 新年第4射 北韓向東海發射兩飛彈 日本開罵 08:132022/01/17 國際 陽明海運年終 調高至12個月 04:102022/01/15 財經焦點 贏了！台灣又1項紀錄幹掉韓國 謝金河爆背後全靠這大咖 10:082022/01/15 財經 海納百川》韓國人民將不公不義轉化成選票（劉順達） 18:092022/01/15 海納百川 海運三雄東協獲利逾1100億元 貢獻上市公司居首 11:012022/01/18 財經 海納百川》醜聞抹黑 動搖不了南韓民心（劉順達） 09:112022/01/18 海納百川 北韓連日試射飛彈 青瓦台：非常遺憾 12:432022/01/17 國際 台積電暴跌21元 拖累台股重挫146點 失守18400點關卡 13:472022/01/18 財經 台糖長榮酒店發起寒冬送餐溫暖社福機構 21:472022/01/17 財經 財經熱門新聞 台積電暴跌21元兇手找到了 外資翻臉狂砍近1.4萬張 - 財經 桃園群聚案延燒 高力2員工確診 同辦公室30餘人居家隔離 - 財經 翻車原因曝光！三星4奈米重測數據 性能能贏天璣9000？ - 財經 美物價狂飆！這規定上路更慘了 貨運業者揭悲劇現況 - 財經 1分鐘讀財經》封關前見好就收 散戶注意：這2大咖落跑了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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