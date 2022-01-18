針對外電媒體報導南韓公平會（KFTC）對二十幾家航商之運費涉嫌違反法規而開罰一事，點名包括台灣的長榮海運（2603）等，長榮海運18日晚間表示，目前尚未收到KFTC的處分書，對於相關資訊及處分內容尚待釐清，俟收到相關資料後，將研議後續處理方式。

長榮18日股價未受到衝擊，收在平盤127元。