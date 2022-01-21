受到美股周四持續走低，升息、通膨持續壟罩經濟，加上台股封關日將至，資金退潮，今（21日）台股開盤先跌逾百點，隨後跌幅擴大至350點左右，摔破萬八大關，終場收在17899.30點，下跌318.98點，成交量為3041億。

台股開盤即重挫逾百點，盤中跌幅擴大，先是下殺超過250點，跌破萬八大關，午盤過後，賣壓壟罩台股續探底，電金傳全軍覆沒，權值股台積電收在641元，跌10元（或1.54%），聯發科收在1070元，下跌20元（或1.83%），鴻海挫低1元（或0.97%），收在102元。

航運三雄長榮慘跌逾6%，陽明跌超過4%，萬海大跌近6%，此外，昨受買盤追捧的面板股友達及群創今慘遭提款，雙雙重摔5%左右，金融股同樣受到影響，龍頭富邦金與國泰金皆下跌超過2%。

周四美股持續震盪，道瓊再跌逾300點，本周三個交易累積跌點突破1200點，道瓊收在34715.39點，下跌313.26點（或0.89%），那斯達克指數跌186.23點（或1.30%）收在14154.02點，標普500指數收在4482.73點，下挫50.03點（或1.10%），費城半導體跌117.44點（或3.25%）收在3494.75點。