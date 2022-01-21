台股加權指數21日開低走低下跌318.98點，終場收在17899.3點，跌破萬八關卡，跌幅1.75％，成交值回升至3041.72億元，顯示仍有部分低接買盤。

三大類股全面走跌，傳產、電子與金融分別下跌1.86％、1.75％與1.51％。次族群部分，航運類股較為弱勢，長榮跌逾6％，萬海與陽明跌破年線。

橡膠類股相對抗跌，南港豪宅案「世界明珠」高於行情的預售價格曝光，激勵南港股價漲逾9％。

統一期貨指出，籌碼面部分，外資現貨賣超400億，期貨淨空單增加1140口至26015口，十大交易人與特定法人合計買進1313口。周選支撐與壓力區落在17600至18300之間，P／C Ratio降至0.86，整體籌碼中性偏空看待。

美國參議院司法委員會通過關於科技業網站平台的反壟斷法案，禁止大型網路平台從事有利自身產品或服務等細節，可能影響亞馬遜、蘋果、Facebook與google等科技巨頭的併購行為。雖然該法案尚未在參議院全體通過，仍造成股市壓力。

另外，美國初領失業金人數持續走高，市場憂慮疫情對民眾的就業意願造成影響，加上聯準會升息的腳步逼近的憂慮，美股四大指數20日全面下跌。

美國聯準會將於1月25～26日將舉行利率決策會議，美國上周的CPI數據顯示，通膨壓力仍大，這意味著聯準會或不得不早於預期開始升息，最早可能在3月份，甚至部分市場專家預期3月可能升息2碼，市場投資氣氛逐漸轉向保守，也影響台股走勢。