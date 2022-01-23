台南新化年貨大街23日下午登場，由於市府已經事先宣導不能邊走邊吃，但還是有人不聽勸阻執意邊走邊吃，市府衛生局除依違反《傳染病防治法》開罰3000元，也強調將繼續嚴格執法。

市長黃偉哲也到場視察現場的防疫措施，並在新化警分局的陪同下，沿途向採買的民眾宣導勤洗手、戴口罩，努力做好自我防護；更在經發局長陳凱凌、新化區長吳金喜等人的協助下，現場發送千份祈福發粿，希望鄉親們新的一年，財源廣進、平安順利。

今年的新化年貨大街以「新化虎賀康」為主題，由市府經發局與新化區公所共同主辦，但基於防疫需求，攤位數比以往略減，以拉大現場空間，方便民眾保持安全社交距離，此一活動將持續到28日。

今天下午開幕時，因天氣放晴，吸引大批民眾前來採買。不過，衛生局卻發現，有民眾邊走邊吃且勸導仍不聽，決定依違反《傳染病防治法》開罰3000元。

經發局長陳凱凌強調，年貨大街會全力落實防疫措施，現場出入口管制，嚴格執行掃瞄實聯登記，且須量測體溫與手部消毒，並要求配戴口罩、禁止飲食，還派員高舉標語牌走動宣導，以嚴密防堵為原則，並進行滾動式檢討，希望民眾都能安心採買。