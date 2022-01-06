農曆春節即將來臨，不少人都會在這時節更換新衣，甚至連內在美一起更換，讓自己的心情或運氣在新的一年能更加順利，而大陸超模何穗也搭上換新衣列車，近日釋出一系列的火辣內衣照，讓她的好身材全都一覽無遺。

大陸超模何穗擁有178公分的高挑長腿身材與精緻臉蛋，被稱為「何仙姑」的她不只腿長還氣質出眾，還是「維多利亞的秘密」的品牌大使 ，近日何穗曝光了一組新春內衣美照，從過年增添喜氣的大紅色到帶有神秘的黑色系，都讓她的白哲肌膚更加發亮，尤其當她穿上鏤空閃亮的魚網裝內搭黑色系bra時，名模的氣場更是無限擴散，也讓網友留言「太仙了」。

何穗近乎完美展現品牌內衣的性感魅力。（圖／截取自陸網論壇）

近期趕拍大陸劇《照亮你》的36歲港星男神陳偉霆（William），於8月14日「中國情人節」被踢爆跟32歲「失婚名模」何穗，經常到健身室做運動傳情，他們被指相戀兼同居逾4個月；不過也有粉絲猜測兩人早於前(2020)年初已搭上，並曾在男方的社群網站發現愛的蹤跡。陳偉霆因南派三叔同名小說改編《老九門》劇集爆紅，但與同劇女主角趙麗穎並未假戲真做，而是於近年戀上了何穗這位超級名模。

何穗近乎完美展現品牌內衣的性感魅力。（圖／截取自陸網論壇）

微博網友粉絲紛紛留言：「哇唔！吼吼看！」、「仙姑好美」、「這真的太仙了」、「何仙姑太有氣質了吧」、「這身材絕了」、「姐姐真的是太好看了吧」、「姐姐也太美了吧」，讚美聲不絕於耳。

何穗近乎完美展現品牌內衣的性感魅力。（圖／截取自陸網論壇）

何穗近乎完美展現品牌內衣的性感魅力。（圖／截取自陸網論壇）

何穗近乎完美展現品牌內衣的性感魅力。（圖／截取自陸網論壇）

何穗近乎完美展現品牌內衣的性感魅力。（圖／截取自陸網論壇）