三重永盛公園大改造，粉紅色城堡遊具好吸睛（戴上容攝）

三重區永盛公園去年9月發生孩童不慎摔倒，撞到裸露螺絲頭縫12針意外，當地里長侯錦足積極向新北市議員李余典陳情，李余典會勘後，投入注300萬建議款後加速公園改造，永盛公園如今改善完成，粉紅色城堡外觀的浪漫遊具超吸睛，家長、孩子都樂開懷。

永盛里長侯錦足表示，永盛公園位於捷運三和國中站附近，公園對面即是義天宮及車路頭街商圈，人口密集，休憩人數眾多，2019年市府預計翻新永盛公園老舊遊具，去年9月發生孩童不慎摔倒，撞到裸露螺絲頭縫12針意外，經地方陳情後，加速遊具改善計畫。

侯錦足說，永盛公園是她的心血，2020年她曾在永盛公園舉行118對新人結婚典禮，浪漫、充滿粉紅泡泡是永盛公園最大特色，她參考國外型錄與公所討論，眾人共同設計出粉色城堡遊具，施工期間她特別關心遊具安全問題，因此數次延宕啟用時間。

三重區長陳奇正表示，感謝李余典投入建議款300萬促成特色遊戲場，新建造遊具以浪漫愛情城堡為主題，建造愛心吊椅、彩色木馬等各種設施，地墊也有愛心字樣，如置身夢幻城堡及遊樂園，此外，活動中心旁的小廣場也增添綜合溜滑梯組，大小朋友均能盡情地玩樂、浪漫打卡。