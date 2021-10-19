據統計，全台灣有8791個場所提供遊具供孩童使用，但截至今年1月底為止，僅有33％通過備查，立委何志偉表示，因為檢驗量能不足、法規老舊，全台灣僅28名人力、檢驗2萬具遊具，如果等到標檢局擴充量能，孩子可能已國中畢業了。

統計發現，全台8791個場所中，又以私立幼兒園完成比率最低，2634家中僅有480完成備查、備查比僅18％；2410個公私立國小，僅有725家完成備查、備查比率僅有3成次之。

台灣身心障礙兒童權利促進會秘書長鄭淑娟說，因為檢驗量能不足、法規老舊，新建好的共融式遊具成了城市中昂貴的擺設，造成身障兒童玩的權利被忽略。

兒童遊戲設備發展協會理事長劉旭建表示全台目前僅剩下7家檢驗廠，同一個設備可能兩家檢驗都會有不同的檢驗結果，檢驗標準的認定混亂，造成今天合格，隔天就可能不合格。理事長強調這是耗費國家資源之外，也影響到了兒童遊戲設備廠商的生計。

何志偉認為，表示如果今天制度立意良善卻造成孩子的童年被剝奪、廠商無所適從，這就是一個需要被檢討的制度。衛福部與經濟部應該針對現有的遊具做分類，不要讓新買的遊具擺到成了古董。

經濟部標檢局官員說，預計在本月21日召開會議討論此事。