一周之內，以旅行團為傳播中心的疫情已經蔓延至大陸11省份，波及近1／3個中國。先是西安，然後追溯到甘肅的嘉峪關、內蒙古的額濟納，再沿著鐵路線和飛機航線延伸至北京、河北、四川、湖北、貴州、寧夏……而且，目前疫情還處於「快速發展階段」，非旅行團的病例數量開始增加。

根據大陸國家衛健委的研判，感染者大多有跨地區旅遊活動，未來幾天發現病例數還將繼續增多，疫情波及範圍可能進一步擴大。

「八點健聞」報導，被波及的各地，雷霆手段頻出：內蒙古額濟納旗衛健委主任和兩名副主任被免職；甘肅採取「熔斷」措施暫停旅遊活動；嘉峪關實施了3輪全員核酸檢查；北京已有2名邀請親友來打麻將的感染者、2名試圖離開封控區的居民、1家向確診病例出售退熱藥品的藥店人員被刑事立案偵查。

在本次疫情的核心內蒙古額濟納旗，近萬遊客被滯留，其中不乏全員超60歲的老年旅行團，甚至還有數百人的老年專列。

★本輪疫情為何波及範圍如此之廣？

昨天一天，西北疫情又新增34例確診病例和2例無症狀感染者，其中含5例無症狀感染者轉為確診病例。（不含錫林郭勒盟的確診病例，暫時無證據表明錫林郭勒盟的病例和旅行團疫情相關。）

截至10月24日24時，本輪疫情已經累計報告164例感染者，波及11省，呈現了明確的多點散發態勢。

病毒從內蒙、甘肅向南已經傳到了貴州遵義，湖南長沙、株洲等地，為什麼此次疫情傳播範圍如此之廣？

汕頭大學病毒學專家常榮山認為，這是旅行所致。多位流行病學和公共衛生專家分析，旅行比常規的跨省人員流動風險更大，主要因為人員流動範圍廣，往往去往多個城市和景點；而且在旅遊景點，人員的聚集性程度大；旅行人員下榻的酒店，就餐的餐館等地也容易成為病毒的滋生和傳播場所。

除了旅行，常榮山指出，此次疫情風暴的中心，內蒙古額濟納旗可以算作是一個「隱形疫區」，作為邊境口岸，其病毒傳播的風險持續存在，但是此前未被重視。

10月前後，額濟納旗的中蒙邊境策克口岸，頻繁出現跨境貨運司機核酸樣本檢測呈陽性情況。

常榮山據此推測，9月底到10月13號之間，當地已經有人感染，因為規模不大，或者防疫漏洞，未被發現。當地也沒有做進一步的管控工作，切斷傳播鏈條，或者畫定、封鎖中高風險地區，限制人員流動。

截至10月23日24時，額濟納旗已累計確診病例43例。

但是，作為經濟欠發達邊境地區，額濟納旗也有客觀的條件限制，導致其防控措施的執行存在較大難度。比如臨時性的景區管制措施，在邊遠地區經濟不發達地區的景點，就難以實施起來。常榮山舉例，「像胡楊林景區，並沒有明確的邊界，當地人可能開個車，就能將遊客帶進景區。」

受防疫能力和當地政府的財政水平限制，餐館、旅館等容易發生交叉感染的場所，垃圾清理、衛生管理培訓不到位；核酸檢測的水平、頻率，執行的力度不到位；都增加了遊客在當地感染的風險。

特別是當地遍布的都是小餐館、小旅館。這次疫情的一個重要聚集性感染地，就是位於胡楊林景區旁的桐楠閣餐廳。但大部分遊客並不知曉到此額濟納旗旅行的風險。

額濟納旗常住人口只有3萬餘人，但按照疫情前的統計，額濟納旗會在十一長假期間接待140萬左右人次遊客，並在10月中旬隨即迎來第二個遊客高峰。

當隱形疫區遇上十一長假大規模的旅行人員流動，揭開了額濟納隱藏的傳播鏈。並且把病毒就從「隱形疫區」帶到了其他的人員密集的大城市。

隨著感染到發現確診病例的時間差，旅行者往往是回家後才主動報告檢測出陽性，於是，由額濟納旗引發的疫情短時間內波及了多地，然後再在當地開始新一輪傳播。

★還有多少潛在的「隱形疫區」？

和雲南邊境口岸瑞麗持續報告境外輸入病例被我們所熟知不同，大部分旅行者對於中國大陸的300多個口岸並不能如數家珍。

過去一年多，廣州、南京、上海、石家莊、青島等地的局部本土疫情多已追溯至航空、水運大港的防控薄弱環節。由於吞吐量巨大，這些港口的確承擔著疫情輸入的大部分壓力。

但常榮山認為，相比航空口岸，西南、西北和東北「三邊」地區的陸路口岸更加需要重視，「這些地區的風險根本看不見，更加難防，也更有可能出現一些潛在的『隱形疫區』。」

多數公眾對於陸路口岸疫情風險輸入的陌生感，在某種程度上加強了我們能夠獨善其身的錯覺。但本輪從境外輸入、隨陝甘蒙寧旅遊線擴散至全國11省的疫情再度提醒，通過全大陸22個鐵路口岸、82個公路口岸，中國大陸始終在和接壤鄰國進行重要的人貨交換。

自今年夏天開始流行，Delta變異病毒株在和中國陸路接壤的越南、緬甸、哈薩克、塔吉克、蒙古等國都掀起了不同程度的新的疫情高潮。

獨立智庫公共衛生中心執行主任賈平舉例稱， 蒙古國現在疫情嚴峻，近1／10的人已感染新冠病毒，大陸應該注重發佈相關的信息，「我們有14個接壤的國家，要不斷地發佈他們的疫情信息。

而且在104個陸路口岸中，超過60％位於中國欠發達地區， 與公共資源更加集中的沿海港口相比，其防疫壓力或許更高。

常榮山還指出，針對邊境地區季節性人流臨時增設的防疫措施，在執行上也有難度。高強度防疫經驗的缺失，可能使病毒更容易在西南、西北、東北等邊境地區發生局部隱形傳播。

與此同時，新冠病毒的進化和人群免疫水平的提升，也給疫情的監測和預警帶來新的挑戰，使病毒得以在感染髮生的初期，更加不顯痕跡。

從理論上講，未被檢測出但也並未引起地方流行的無症狀感染病例一定存在。香港大學病毒學家金冬雁指出，一方面，大多數區域並沒有進行常態化的大量檢測，而隨著疫苗接種率的提升、病毒的進化，病例中輕症和無症狀化的趨勢明顯，已經很難依靠發熱門診檢出疫情的源頭。

★我們還能旅行嗎？

截至10月23日24時，報告的133例感染者中106例與旅行團傳播鏈有關，涉及到13個旅遊團或自駕游。面對多點散發、來勢洶洶的疫情，人們憂心忡忡：還能不能正常旅行了？

10月23日，大陸文旅部下發了《關於從嚴從緊抓好文化和旅遊行業疫情防控工作的緊急通知》，嚴格執行跨省旅遊經營活動管理「熔斷」機制，對出現中高風險地區的，立即暫停旅行社業務。

目前，感染人數較多的北京、內蒙古、貴州、甘肅及寧夏等五省（市、區），已暫停跨省旅遊經營活動，有的地方關閉旅遊景區、電影院、棋牌室等聚集性場所。同時，全國暫停經營旅遊專列業務。

多位專家表示，不能對旅遊一刀切。北京佑安醫院呼吸與感染性疾病科主任醫師李侗曾表示，「如果一個地方有傳染源頭，理論上旅遊和其他跨省流動的感染風險是一樣的，但是旅遊團會把疫情帶到更多的地方，就像現在這樣多地散發，給全國的防控帶來壓力。」

復旦大學公共衛生學院教授薛迪認為，在跨省流動中，旅行的風險通常比出差更高，商務出行點對點、目的地明確，行程軌跡相對容易追溯。而旅行往往集中了全國各地的人，交叉感染的可能性更大。

而且，在城市的許多重點場所，出入信息需要掃碼登記，但像西北這樣的偏遠景點，沒有明確的景區概念，風景都在路上，無疑增加了管控力度。

中國陸地邊境線長達2.28萬公里，僅僅與蒙古國接壤的地區，就途徑黑龍江、內蒙古、甘肅、一直到新疆。內蒙古額濟納旗的特殊性更在於：其邊境的地理位置、疊加旅遊旺季，才讓原本潛伏在邊陲小城的疫情，以這樣一種方式呈現在公眾視野。

對於這一類位於邊陲，有外部輸入風險又沒有成熟的防疫體系的地區的旅行，常榮山建議，可以暫時嚴格限制和管控。賈平認為，大陸西部地區地廣人稀，邊境線較長，又是能源輸入的重要通道，應當把有限的公共衛生防控力量，用在重點防控和精準防控上，按地理地貌、出入境、物流冷鏈、旅行熱點、人群特徵與偏好等因素，梳理、排查風險點，製定相應的防控策略。

★對於其他風險較低地區的旅行，可以採取哪些限制？

李侗曾建議，旅行團的規模要控制，不建議幾十人的旅行團、大規模出行，並且旅行團有專人來負責監督旅遊景點掃碼登記。

前述流行病學家建議，跨省旅遊，要做好人員防護，減少人員聚集程度，比如控制交通工具內人員數量，景點的人流量，涉及旅遊的餐飲酒店，控制人流量，採用最大程度減少人員聚集的服務措施等。

但防控措施如何落實，取決於各個地方本身的管理能力，不同地方的落實程度也有落差。對於經濟能力有限的小城，也許很難像大城市那樣保持3日、7日一次的核酸檢測，由於管控能力、經濟狀況的差異，核酸檢測水平、頻率都可能會影響。

薛迪建議，對於一些高風險崗位，接觸人員密集的住宿、餐飲場所，還是要有定期的核酸檢測。