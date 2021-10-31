中央流行疫情指揮中心今(31)日公布國內新增6例COVID-19確定病例，均為境外移入；另確診個案中無新增死亡。其中6例境外移入中，案16518的自美返台女性Ct值為11，病毒量高，8月初接種過2劑BNT，屬於突破性感染。

指揮中心說明，今日新增6例境外移入個案，為4例男性、2例女性，年齡介於20多歲至60多歲，其中5例分別自俄羅斯(案16517)、美國(案16518)、緬甸(案16519)、泰國(案16521)及英國(案16522)入境，餘1例調查中(案16520)，入境日介於今(2021)年10月17日至10月30日。

指揮中心發言人莊人祥表示，除了自美國返台的案16518女性的Ct值11較低以外，其他5案Ct值都在30幾左右。同時案16518曾在8月初時完整接種兩劑BNT疫苗，屬於突破性感染事件，而案16522因為在6月下旬於英國確診，8月中旬才完成第2劑疫苗注射，不算是突破性感染。

指揮中心統計，截至目前國內累計3969644例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含3951901例排除)，其中16412例確診，分別為1769境外移入，14589例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計110例移除為空號。2020年起累計847例COVID-19死亡病例，其中835例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市320例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。