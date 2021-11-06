香港新冠疫苗顧問專家委員會召集人劉澤星表示，香港若恢復通關及交流，預估香港恐隨時出現第5波疫情。

港府日前公布第3針新冠疫苗接種安排，其中免疫力弱及高感染風險人士為優先組別，5日起可以預約，最快11日接種。

至於為何不讓打齊2劑且已超過6個月的民眾優先打第3針？港府專家顧問、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌解釋，免疫系統有問題人士的抗體水平始終是跌得最快的，如果已打2針BNT疫苗的健康人士，在完成接種的6至12個月內可能仍有足夠抗體。

針對香港行政長官林鄭月娥日前指「抗體數字並非愈高愈厲害」，許樹昌認爲，有關講法是個人意見，雖然目前無數據顯示多少抗體才算足夠，但抗體愈高愈能夠避免感染，特別是免疫力較弱人士及高暴露群組，例如前線醫護人員。

劉澤星表示，全世界每日仍不斷有新增個案，而香港與外地會有交流，不能永遠封住香港以維持零個案，若恢復通關及交流，第5波疫情可能隨時會來，促民眾接種疫苗做好準備應對。至於疫苗是否可以「混打」，他認為無所謂，又引述智利研究反映，不論三針都接種科興，或第三劑轉打BNT，所得到的保護效力都相同。

劉澤星續指，香港疫苗顧問專家委員會正商討，是否降低BNT接種年齡至5歲至11歲，現已收到有關於兒童接種科興疫苗的研究數據，涉及包括大陸及智利等研究，委員會將參考有關數據作出審批建議。