香港經濟連續三季年增長，政府公布，第三季本地生產總值年增長5.4％，與初值相同，較第二季增幅7.6％有所放緩，是由於今年上半年增長較預期強勁以及比較基數較高。

今年前三季，本地生產總值年增長7％。經季節性調整後季，第三季本地生產總值季增0.1％。

港府表示，新冠病毒疫情在全球的發展仍然是經濟前景不確定性的主要來源，只要本地疫情繼續受控，香港經濟在第四季應可實現穩健的年增長。考慮到今年首三季的實際數字，今年全年實質本地生產總值增長預測修訂至6.4％，接近8月中時覆檢的5.5％至6.5％預測範圍的上限。

通膨展望方面，隨著經濟復甦和進口價格上升，整體通膨壓力在短期內料會增加，但基本消費物價通膨在今年餘下時間應維持受控。考慮到今年首三季基本消費物價通膨為0.4％，今年基本消費物價通膨率預測由8月時覆檢的1％下調至0.7％。相應的整體消費物價通膨率預測為1.6％。

受惠於主要經濟體持續復甦，以及區內貿易往來暢旺，整體貨物出口在第三季實質顯著年增長14.2％。服務輸出實質溫和年增4.2％。區內貿易和貨運往來持續活躍，運輸服務輸出進一步加快，跨境商務及金融活動亦有增加。但鑑於訪港旅遊業依然近乎停頓，旅遊服務輸出仍處於極低水平，制約了經濟的復甦程度。

消費及投資需求在第三季繼續穩處復甦路上。受惠香港疫情穩定、勞工市場情況改善和消費券計劃，私人消費出現7.1％的可觀年增長。由於營商情況改善及物業交投量較一年前明顯上升，整體投資開支實質年增長10.8％。