廣越(4438)明年四大客戶展望樂觀，法人看好明年營收年增逾2成，而ASP依品項不同增幅達5-15%，估明年EPS上看9.95元。2家內資法人將廣越目標價分別上修到176元及180元。

法人指出，廣越的四大客戶中，Nike訂單動能強勁，有望達翻倍成長、Adidas增長無虞，整體幅度尚未確定、Patagonia維持40-50%增長、VF小幅增長，其餘品牌部分如Aritizia與Under Armour皆維持雙位數擴張。廣越於約旦廠區積極擴建，已於今年4Q取得約旦新廠，將於明年1Q貢獻合併營收，目前約旦舊廠工人數為2100人，新廠將增加1500人，以Nike、Adidas、VF和LACOSTE為主，品項別為運動、針織服訂單，明年H2將持續擴產以供應歐洲市場，預計逐步將南越產能比重降至55-50%水準。2022年廣越將增加60條新產線(包含約旦增加40條)，總生產線較2021年底499條擴增達12%。

在ASP部分，由於訂單大於產能之下，公司採擇優出貨策略，依品項別不同ASP增幅達5-15%，考量2022年營運有望價量齊揚，法人估明年營收年增上看逾2成。

廣越為國際羽絨服大廠，生產高級羽絨服、高級樹脂棉夾克，高階品牌全球市占約10-15%。生產基地主要位於中國與越南，運動客戶與戶外客戶占比各半。產品淡旺季明顯，羽絨衣與外套產品為秋冬銷售為主，因此生產流程為年底9-11月備料，年初開始生產，並於年中4-10月左右大量出貨，冬季則主要生產夏季薄夾克及褲裝，定價與銷量較低，易出現虧損，因此傳統第一、第四季為淡季，第二、第三季為旺季。2020年主要銷售地區占比：北美33%、中國31%、歐洲18%等。