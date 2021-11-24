在消費復甦以及出口暢旺下，韓國2022年經濟成長(GDP)可望年增3.2%。同時，韓國最早研究資本市場的智庫KCMI也預估，該地2021年GDP年增率將為4%。

KCMI製作該份經濟報告時發現，韓國抗疫措施漸鬆綁，加上民眾信心改善，預估2022上半年消費將明顯好轉。而且，在全球景氣復甦推動下，預計未來一年，韓國出口應該還是會保持強勁。

除了韓國以外，KCMI也預測美國2021年GDP達5.6%，2022年為4.2%。至於韓國第一大貿易夥伴中國大陸，2021年與2022年的GDP預估值，分別是8.2%以及5.3%。

而25日可能會升息一碼的韓國利率，KCMI指稱未來一年內，應還會調高2到3次，因為要抑制通貨膨脹的壓力。不過，國際原物料漲勢趨緩下，韓國通膨率可望從2021年的2.3%降至2022年的1.5%。

對於韓國股匯市，KCMI也有看法。韓股KOSPI在2022年時，將在3050至3350間小幅區間震盪。KOSPI在2021下半年下修後，可望在2022年緩步上攻。

而美元兌韓元匯價，也將在1140至1180價位間游走。2022上半年之前，韓元應該都會走貶，之後才可漸漸持穩。