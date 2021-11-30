國內出口連16紅，10月出口值更首破400億美元大關，表現超乎預期，而景氣燈號也連9紅，內需消費可望持續回溫，各預測機構對台灣明年展望樂觀，加上國內疫情趨穩，提振民眾消費與購屋信心，加上年底購屋旺季來臨，旺季仍旺，11月全台交易量較去年同期成長21%。永慶房產集團根據內部交易統計：與去年11月相比，台北微增1%，新北量增6%，桃園、新竹與高雄均大幅成長三成以上，其中桃園增加31%，新竹成長32%，高雄量增39%最為亮眼，而台中與台南則分別成長28%與5%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，去年11月在美國總統大選底定，以及疫苗研發量產獲成效，兩大影響全球的干擾因素消除，民眾購屋信心回溫，民眾購屋意願增加，自住、置產買氣回籠，交易熱度攀高，而今年11月交易量表現更甚去年，陳金萍補充，今年自8月國內疫情逐漸獲得控制後，市場氛圍轉趨正面，民眾購屋態度更為積極，加上通膨壓力逐步浮現，也推升民眾購屋意願，今年8月以後各月房市交易量年增率都呈現正成長，11月也較去年同期成長超過二成。

若與10月相比，陳金萍指出，全台交易量持平開出，台北持平，新北減少7%，桃園、新竹與台中表現相對亮眼，桃園量增6%，新竹縣市成長4%，台中增加3%，而台南與高雄則分別減少1%與5%。

陳金萍表示，觀察11月看屋量與10月相比差距不大，民眾仍積極看屋比較，顯示只要有符合需求的物件，加上價格合理，成交機會就大增，若國際政經局勢與國內疫情沒有大幅改變，這波年底購屋需求應可延續至農曆年前。

隨著國內疫情趨緩，疫苗覆蓋率逐步提升，加上國內經濟穩定成長，房市景氣也呈現熱絡景象，不過，陳金萍提醒，雖然各預測機構對2022 年全球經濟展望抱持正面，但仍須密切關注通膨，加上南非新變種病毒Omicron來勢洶洶，引發外界擔憂新冠疫情再度升溫，導致經濟復甦脫離軌道，各國央行可能必須改弦易轍，預期調高利率時機恐將延後而不會提前，疫情是否反覆仍是影響全球經濟的變數，因此，建議有意購屋的民眾在國際情勢與疫情發展瞬息萬變的狀況下，必須審慎評估購屋需求、預算、還款能力等，量力而為，才能避免未來出現違約風險。