代銷業者海悅(2348)11月合併營收為新台幣10.86億元，月增率71.37％、年增率146.99％，其中代銷收入達5.08億元、認列營建收入為5.78億元，前11月合併營收51.45億元，年增率為64.51％。

海悅11月合併營收10.86億元，其中代銷收入達5.08億元，因為年底前熱銷建案加速去化，包括雙北、桃園、台中、台南市等全台重磅建案銷售持續開出紅盤，此外，子公司悅大建設的鶯歌《微笑海悅》建案，按完工交屋法於11月也認列營建收入約5.78億元。海悅對中長期營運維持樂觀審慎看法，目前合計全台總銷金額逾千億元(未含目前已銷售個案)，在手接案量充沛。

海悅目前與新潤建設有4個建案銷售合作、與達麗建設合作的台中北區賴厝廊段標的已進行開工動土典禮，並參與華建(2530)私募案，公司持續與理念契合建商共同開發，期以策略聯盟型式，發揮與優質建商合建綜效，穩健挹注轉投資收益，與合作夥伴共創雙贏局面。

海悅指出，公司內部針對智慧綠能、節能減碳持續尋求改善方案，目前每一個接待中心皆進行用電管理，室內場域亦加裝溫度監測，後續亦要求供應商建築接待中心時，提高綠能建材、環保質材與植栽等比例，強化落實綠色供應鏈，並期望能與各縣市社會局配合，發揮公司專長優勢提供全台弱勢族群之老屋修繕，期能盡到社會企業責任。