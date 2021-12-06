測試大廠京元電子(2449)公布2021年11月自結合併營收31.94億元，較10月30.68億元成長4.08％、較去年同期23.32億元成長達36.91％，連2月改寫新高。累計前11月合併營收304.88億元，較去年同期265.89億元成長達14.66％，亦已提前改寫年度新高。

儘管近期終端市場需求雜音頻傳、長短料狀況持續影響，但5G手機、人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）處理器、CMOS影像感測器（CIS）、可程式邏輯閘陣列（FPGA）等晶片出貨需求強勁，加上複雜度提升使測試時間拉長，使京元電接單已滿至明年上半年。

投顧法人對京元電營運後市維持正向，預期在訂單需求暢旺、稼動率滿載帶動下，第四季營收將季增3～5％再創新高，使全年營收年增逾1成同步創高，明年隨著新產能陸續開出挹注，營收有機會維持雙位數成長、續拚新高。京元電不評論法人預估數字。