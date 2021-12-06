汽車動力暨安全零組件廠智伸科(4551)11月合併營收為7.75億元，月增9.12%，受惠於晶片短缺情況逐漸趨緩，有望於在第4季汽車傳統產業旺季中迎來車廠回補庫存訂單需求，加上電子部門及醫療部分訂單增加，審慎樂觀看待第4季。

受惠於汽車晶片短缺的影響逐漸舒緩，全球車廠的減產規模也在遞減，在第四季汽車傳統產業旺季的催動下，帶動主要客戶對於公司旗下缸內直噴引擎(Gasoline Direct injectionGDI)、傳動系統AT/CVT/DCT系統相關關鍵零組件的拉貨力道增溫，可謂對智伸科汽車事業營運撥雲見日，再加上旗下電子事業部出貨暢旺及醫療事業部逐漸擺脫缺料陰霾持續成長，智伸科11月合併營收為7.75億元，月增9.12%，年增6.62%，累計前11月合併營收達81.08億元，較去年同期成長24.5%。

根據BloombergNEF研究報告預估預計2021年全球電動汽車銷量將達560萬輛，較去年同期成長83％，展現強勁之成長態勢，且於2025年電動車將佔美國、歐盟及中國等之新車銷量的20至30％，可見新能源車、電動車已成為主宰新車銷售市場及品牌車廠開發之主流。智伸科作為特斯拉供應業者，又手握多款新能源車、電動車關鍵零組件產品，目前來自新能源車與電動車相關營收佔汽車事業部的比重逐季提高，且持續積極與多家Tier1大廠共同開發相關關鍵零組件，憑著高度競爭力，積極擴增更多訂單需求，貢獻智伸科未來整體營運成長動能。

展望第4季，受惠於晶片短缺之情況逐漸趨緩，有望於在第四季汽車傳統產業旺季中迎來車廠回補庫存之訂單需求，再加上電子部因受惠於5G NR、工業4.0及後疫情消費者生活習慣改變，帶動需求大幅提高，催動主要客戶的備貨力道增溫，另外醫療部分先前受到疫情影響排擠之微創手術、腦科、外科等遞延訂單，目前已順利取得充足原物料，於第四季提升出貨力道，各大事業體營運規模將持續放大，助力營運長期穩健成長動能，智伸科維持審慎樂觀看法。