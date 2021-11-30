大江(8436)歐美營收占比提高，銷售結構逐步走向穩健，未來還有NewAge及併入和康生的貢獻，其中NewAge美國廠營收預估可望貢獻近10億元，和康生明年營收動能上看1成，2022年，整體營運在中國大陸營運落底逐漸回升，歐美、台灣皆有新挹注業務動能，法人初估，明年營收可望恢復至年增1成以上的成長動能。

大江在2021年入股和康生，和康生專長的高階醫材，將透過大江全球通路進行海外推廣，對兩公司營運都有加分的效果帶來顯著貢獻。和康生以醫材技術開發的Maxi Collagen，以三倍日韓高濃度三胜(月太)含量，勇奪台灣食品科技學會金牌大獎。

目前膠原蛋白的美膚護骨功效已成為保健消費市場顯學，和康生以累積多年的醫材膠原蛋白技術，開發出專利雙酵水解技術，三胜(月太)分子粒徑小於500道爾頓，比例高達70%，比一般市售膠原濃度多3倍。和康生開發的Maxi Collagen今榮獲學會金獎，正式揭開第三代膠原蛋白的序幕。

展望2022年，大江歐美市場可望維持顯著成長趨勢，而在中國大陸產品及客戶調整下營收也將開始回溫，加上和康生及NewAge都算是新加入營運的事業體故，營收貢獻成長將較高，法人預期，營收可望成長逾15%。