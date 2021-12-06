證券分析師林鈺凱表示，台股在上周走了一段時間好盤後，本周稍稍遇到壓力，不過，加權指數6日最終仍僅小跌8點作收，並收下紅K棒。12月是台股上漲機率最高的月份，在歐美的消費旺季、農曆新年的消費旺季、集團與投信的作帳下，使得台股近十年12月上漲機率高達九成，行情不容小覷。

觀察籌碼方面，投資人常會發現「土洋對作」的情況，不是外資買、投信賣，就是或投信買、外資賣，而偏偏勝負又沒有一定機率。不過，當台股在12月這個特殊的月份時，投信的勝率將大大提升，甚加上因為集團也要作帳，故投資人12月可與投信、集團站在同一陣線。

個股方面，本周納入投資組合的建達，元宇宙話題熱度繼續延燒，股價6日亮燈漲停。

選股方面，連帶選股的勝率，都可以輕鬆達到七至八成，從目前一路到農曆年封關，只剩不到兩個月的時間，而這可能會是「最好賺」的封關行情，惟明年已確定有升息變數存在，雖說升息並不見得股市一定跌，但最容易造成行情波動的時候，往往是政策正式實施前。因此，這也可能是投資人「最後一個」這麼好賺的封關行情。

展望後市，不論是明年6月、9月或12月進行升息，在正式執行前，股市都會出現一段震盪期，這是明年必然會發生的狀況，建議投資人好好把握近期的台股封關行情。