台塑四寶公布11月營收成績單，受到塞港遞延、基期已高也或者是大規模定檢結束量能恢復價格下滑等，四寶中僅台塑與10月持平，其餘南亞、台化、台塑化均相較10月下滑，惟下滑幅度均不大。

台塑(1301)11月合併營收245.23億元、和10月相當，相較去年同期成長34.7%。台塑表示，11月由於歐美及近洋港口壅塞，AN、PVC及液鹼部分訂單延至12月交運，因此，11月AN、PVC及液鹼銷售量合計比10月減少3.1萬噸，影響營業額減少7.7億元；銷售價差方面，大陸石化同業因能源政策停工或降產，市場供給減少，11月PVC、液鹼及EVA等產品價格較10月上漲，合計影響營業額增加6.4億元。

南亞(1303)11月營收360.5億元，月減少3.8%、年成長37.0%。南亞表示，11月營收相較10月減少主要是因為10月基期已高，且主要是BPA同業定檢完成，價格回檔，而其下游之環氧樹脂產品也反應成本調降售價，導致營收減少。

台化(1326)11月合併營收316.32億元，月減少0.4%、年成長32.2%。台化表示，11月OX利差擴大增加銷售及ARO-3工檢結束，萃餘油回售台塑化增加，合計影響9.8億元；PTA配合產銷調節增加銷售2.1億元。另SM、ABS、PS及PP受市場供應寬鬆，客戶觀望及運輸物流不順暢影響，合計減少6.8億元；PX加工利差縮減，減少銷售2.5億元；煤價高漲售電不符成本，發電機組減少2.3億元。

台塑化(6505)11月合併營業額593.68億元、月減少1.8%、年減少1.8%、年增加76.3%。台塑化11月原油平均煉製量39萬桶/日，比10月平均煉製量38.8萬桶/日增加2千桶/日，但受外銷船期影響，合計產品總銷售量1326.8萬桶，比10月減少87.1萬桶；售價上，11月杜拜原油比10月下跌1.3美元/桶，但受部份外銷油品計價週期影響，產品平均售價91.6美元/桶，比10月增加1.5美元/桶。烯烴事業部分，11月烯烴廠平均產能利用率101%，比10月之100%增加1%，合計產品總銷售量70.7萬噸，比10月72.3萬噸減少1.6萬噸，惟全產品平均售價比10月增加7美元/噸。