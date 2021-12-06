台鋼集團旗下螺絲螺帽廠久陽(5011)受惠鋼鐵業好轉加上轉投資環保事業持續成長，今年前10月營收30.36億元，已超越歷年全年，今年營收、獲利同步挑戰新高。久陽將於明天下午舉行法說會，預期明年營運續向上，股價近期持續大漲，提前發動法說行情。

久陽10月營收4.19億元，創單月新高，今年前10月營收30.36億元，年增131.45%，並已超越歷年全年。前三季獲利0.86億元，已超過去年全年，前三季每股淨利1.29元。

久陽指出，今年以來因應原物料價格攀高、需求轉強，接單價格逐季調漲，前三季平均銷售單價已較去年同期成長雙位數百分比，相關訂單預期一路出貨到明年上半年。

久陽先前指出，因應滿手訂單，公司已儲備好足量的低價鋼材庫存，近期也再添購機器設備，預期在利差擴大、產能提升下，下半年起獲利明顯走揚。

第四季鋼市仍旺，久陽第四季營收、獲利可望將再優於第三季，並推升今年營收、獲利創高。展望明年，公司先前表示，訂單能見度已達明年上半年，對營運保持樂觀態度。

久陽看好歐盟對中國扣件進行反傾銷調查，帶來轉單效應，加上明年各國基建計畫陸續推進，均有助扣件需求續強，因此對明年公司接單、營運持續保持樂觀看法。

轉投資方面，受惠物流需求熱絡，子公司台鋼運輸今年以來海空運承攬及報關進出口業務持續成長；在航運部分，目前新增散裝船專案；陸運部分，第三季也有新增貨運特許牌照，目前已開始上線、承運，整體運輸事業貢獻看增。

此外，子公司榮福搶攻焚化廠代操也再傳捷報，近期順利完成「屏東縣崁頂垃圾焚化廠整建營運移轉ROT案」法定議約，該專案整建投資成本約9.6億元，整建期間將有部份收入開始貢獻，待整建完畢後，對業績貢獻增加，履約期限至2041年，共20年。