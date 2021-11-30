凱基投顧出具最新報告，指出台灣經濟在近2年疫情期間表現強勁，主因出口及投資表現優於預期、消費狀況未如預期差，與南韓的人均GDP差距估創2005年以來最小，未來幾年有機會反超。預期明年在消費帶動下，台灣GDP成長率為3.5％，呈現外溫內熱格局。

凱基投顧表示，台灣經濟在2020～2021年疫情期間表現出類拔萃，不僅未出現衰退、甚至出現拉大與趨勢成長之間距離等現象。造成此狀況的關鍵原因非常直觀，即出口及投資表現比想像中好，消費整體狀況亦未如原先預期般差。

凱基投顧指出，由於疫情帶動數位經濟加速，全球對數位產品需求大增，使出口此類商品為大宗的台灣幾乎成為最大受益者。2021年前三季包括服務的輸出成長達19.28％，為疫情期間全球少見佳績。

其次為台灣過去3年來投資表現出色，主要包括5G網路、綠能設施布建、軌道車輛與船舶等交通購置增加。特別是在台積電為首的半導體投資帶動下，整體製造業投資表現尤其優異、上半年成長達20.5％，成為台灣近2年來除出口以外的另一重要GDP成長來源。

至於表現較弱的部分，凱基投顧指出與其他國家相同、主要在消費部分，疫情影響主要分為國人在國外消費、國人在國內消費、外國人在台灣消費等3面向。其中，國人在國外銷費因不能出國而減少，但此部分的旅行支出屬於服務輸入，故不影響GDP表現。

其次，國人在國內的個人單位消費雖出現一定程度下滑，但因留在台灣消費的人口大增，使國人在國內消費減少狀況沒有預期差。凱基投顧指出，主因台灣為國際旅遊逆差國所致，2019年台灣出國旅遊約1700萬人次，但來台旅遊國際旅客僅1200萬人次。

至於外國人在台灣消費則非GDP的「消費」支出、而是屬於「服務類」輸出，但占整體GDP僅1.7％。因此，在本土疫情影響最嚴重的第二～三季，台灣民間消費僅衰退3.11％，比起上述表現優於預期的出口與投資，影響程度並不高。

凱基投顧進一步指出，台灣在疫情期間累積不少超額儲蓄，2020年以來達約0.84兆元、約占GDP的4.23％，即使只拿出其中3～4成消費，對GDP成長貢獻亦達1.27～1.7％。因此，預期明年疫情逐漸退散後，台灣消費可望出現較大反彈，成為驅動經濟成長主力。

由於台灣近5年經濟成長均超乎預期，近2年疫情期間更拉開與其他國家差距，使人均GDP表現拉近與長期競爭者南韓的距離。凱基投顧指出，包括實質成長率、物價指數（GDP平減指數）、對美元匯率、人口等影響人均GDP的關鍵因素，台灣今年均占優勢。

凱基投顧預估今年台灣人均GDP約3萬2787美元、韓國推算約3萬4752美元，雖仍有近2000美元差距，但已是2003年遭超車、2005年以來差距最小時刻，且較2018年的近7600美元差距高峰持續收斂，認為未來幾能將有機會實現反超。

整體而言，凱基投顧預估明年台灣GDP成長率約3.5％、仍位於趨勢成長線之上，但帶動成長的主力將轉向消費、貢獻估達2％以上，外需部分則會稍見緩和，使整體經濟呈現外溫內熱格局。