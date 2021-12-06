CBI(英國工聯會)於英國時間6日表示，由於全球供應鏈供貨尚未正常化，英國在2023年前的GDP(經濟成長)復甦程度，將比先前預估來得更緩慢些。因此，當地政府必須鼓勵英企長期投資。

CBI下修英國2021年以及2022年經濟成長預估，從6月所做的預估8.2%以及6.1%，分別下調至6.9%以及5.1%。全球供應鏈要恢復正常，恐怕最快也要到2022年中左右。

因為就業市場表現強勁，以及在疫情期間儲蓄大增，雖然英國出口仍然孱弱，但家庭支出可望貢獻2022年9成的經濟成長，2023年大概也有約7成。

2022年預估英企的投資可增加8.2%，並高於疫前水準，但反彈不會太久，因為2023年中時，政府實施的租稅誘因計畫將要到期。CBI認為，這項只有實行一年半的政策，無法改變40年來英企投資不足的事實。

因此，CBI呼籲英國首相強生要制定法規，以刺激投資與創新項目，幫助潔淨能源等建立新市場。

至於通膨，CBI預估當地2022年4月，將達到5.2%最高峰。同時，有差不多一年左右的時間，通膨都會在英國央行目標值2%以上。失業率方面，2023年底可望降至3.8%。

由於以上對英國經濟預估是在發現Omicron前所做的，CBI也希望英國高疫苗覆蓋率，能夠減緩新冠病毒對景氣所造成的衝擊。