歐元區通膨率近幾個月來持續竄升，11月料創下歷史新高，但多數經濟學家認為，那代表歐洲通膨現在可能觸頂，因此歐洲央行（ECB）明年升息的機率不大。

歐元區11月消費者物價指數年增率將在17日公佈，歐盟統計局預測將攀升至4.9％，不僅高於10月的4.1％，也將是歐盟統計局1997年開始有此紀錄以來的最大增幅。在這24年間，歐元區通膨年率僅有2個月份超出4％，分別為2008年7月及今年10月。

歐元區物價在這幾個月飆漲的速度，大出經濟學家和決策者的預料。供應鏈問題會嚴重到什麼程度，將持續多久，還有對物價有何影響仍難確定，但明年上半歐元區通膨率料還是遠高於ECB設的目標之下，薪資上漲及物價繼續走高的可能性仍在。

歐洲央行預計在12月16日例會發布明年展望，但決策官員頂多證實，為了緩和疫情對經濟衝擊所實施的購債計畫，將於明年3月劃下句點，不太可能宣布任何抑制高通膨的措施。

ECB官員或將在12月例會重申其看法，即歐元區通膨將自明年起降溫直到年底，2023年會重回央行的近2％理想目標，預估明年1月就看得到物價大跌。

但明年1月物價開始走跌後，接下來幾個月通膨降溫速度可能沒那麼明顯，通膨率下降主要是能源價格變便宜。近幾個月天然氣價格飆上歷史天價，不過期貨市場暗示，明年價格應會大幅滑落。

有經濟學家預測到明年底，歐元區通膨率再次在1％附近打轉，這是ECB所不樂見。即便決策者大多視高通膨率為挑戰，他們更擔心歐元區會陷入像日本那樣的通縮陷阱。