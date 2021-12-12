四大公投案投票進入倒數，蔡英文總統、副總統賴清德和行政院長蘇貞昌12日到台南出席公投說明會，提到反萊豬公投；賴說，今年台灣開放萊豬後，美國和日本都歡迎台灣參加CPTTP，如果投同意票，未來台灣在國際會沒有競爭力，輸日本、韓國。

賴清德說，今天這場是他參加公投宣講的第100場，來到現場的鄉親也是最多的。針對4項公投案中的珍愛藻礁，他說蔡政府推動第三天然氣接收站政策前，已經做好藻礁保護，現在接收站已經建一半，興建完可以穩定供應企業需要、維持民生用電，並減少空污。

至於反萊豬公投；他說，在開放萊豬進口，蔡總統開放之前，已經做好把關工作，今年台灣開放萊豬後，美國和日本都歡迎台灣參加CPTTP，換句話說，如果投同意票，未來台灣在國際會沒有競爭力，輸日本、韓國，這項公投不是健康議題，而是經濟和外交上的議題。

公投綁大選案，他提到，公投若綁大選，會天下大亂，到時大家投票都霧煞煞，隨便投或沒投。希望民眾投下四個不同意，相信台灣、支持政府，和民主站在一起。