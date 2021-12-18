全台第一養豬大縣，反萊豬公投未過關，縣長張麗善表示，她感到非常憂心，豬農恐懼的產業衝擊，與人民擔心的食安危機，若沒有更完善的配套措施，一定會在不久的將來發生，絕不能等閒視之。

張麗善說，她身為雲林縣長，不會坐以待斃，將會投入更多的資源與心力，使瘦肉精豬肉稽查機制更嚴格，絕不會有絲毫的放鬆，雲林縣會建立最值得信賴的台灣豬肉品牌。