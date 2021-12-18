反萊豬公投未過 張麗善：感到非常憂心 21:162021/12/18 中時 周麗蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 雲林縣長張麗善今天早上投票。（周麗蘭攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 全台第一養豬大縣，反萊豬公投未過關，縣長張麗善表示，她感到非常憂心，豬農恐懼的產業衝擊，與人民擔心的食安危機，若沒有更完善的配套措施，一定會在不久的將來發生，絕不能等閒視之。 張麗善說，她身為雲林縣長，不會坐以待斃，將會投入更多的資源與心力，使瘦肉精豬肉稽查機制更嚴格，絕不會有絲毫的放鬆，雲林縣會建立最值得信賴的台灣豬肉品牌。 蘇偉碩嘆食安變政治議題 公投的意義已消失 反萊豬未過關 農委會：持續透過百億基金提升養豬競爭力 #張麗善 #反萊豬公投 #憂心 #未過 #麗蘭 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中選會最新開票統計 四公投案不同意票皆領先 16:592021/12/18 政治 賴正鎰：核四公投議題角力中 應重新思考能源政策 10:342021/12/18 政治 反萊豬公投若通過 學者：政府應加強與美溝通台灣立場 15:082021/12/18 政治 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 04:102021/12/18 地方新聞 萊豬公投不通過 嘉縣養豬發展協會理事長：公民的決議 20:522021/12/18 政治 反萊豬沒過關 AIT：持續尋求建設性互動 20:502021/12/18 政治 核四公投未通過 黃士修轟「對民主最深層傷害」：從此恐怕再無公投 18:372021/12/18 政治 嘉義縣18鄉鎮 只有這鄉鎮同意票多於不同意票 19:512021/12/18 政治 嘉義市投票率4成2 反萊豬4萬1488票同意 與不同意票差距最小 19:402021/12/18 政治 反萊豬公投未過 林為洲請辭國民黨副秘書長 18:522021/12/18 政治 侯友宜都生氣了 04:102021/12/18 時論廣場 政治熱門新聞 決戰1218》4大公投都未過關 柯文哲點出兩大原因 - 政治 上將備詢 中將咬耳朵「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 決戰1218》藍軍是怎麼輸的？黃暐瀚爆原因 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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